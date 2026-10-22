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Doka GmbH

Krótka informacja o
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Doka należy do wiodących na świecie dostawców innowacyjnych rozwiązań szalunkowych oraz usług stosowanych we wszystkich obszarach budownictwa.

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Jak nawiązać kontakt

Przedstawicielstwa w tym kraju

Doka Polska Sp. z o.o. - Centrala krajowa
ul. Szklarniowa 8
03-046 Warszawa
Polska
+48227710800
polska@doka.com
http://www.doka.com
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Siedziba główna

Doka GmbH
Josef-Umdasch-Platz 1
3300 Amstetten
Austria
+4374726050
+43747264430
info@doka.com
http://www.doka.com
https://www.xing.com/companies/doka
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O firmie

Profil firmy

Doka należy do wiodących na świecie dostawców innowacyjnych rozwiązań szalunkowych oraz usług stosowanych we wszystkich obszarach budownictwa. Ponadto firma jest globalnym dostawcą systemów rusztowań przeznaczonych do różnorodnych zastosowań.

Dzięki ponad 160 oddziałom sprzedażowym i logistycznym w ponad 50 krajach, Doka dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji, zapewniającą doradztwo, obsługę i wsparcie techniczne na miejscu, a także szybkie dostarczanie materiałów.

Doka zatrudnia na całym świecie około 8 000 pracowników i należy do Grupy Umdasch.

Zdjęcie produktu
Apartamentowiec Wabash w Chicago © Doka GmbH
Zdjęcie produktu
Wieżowiec mieszkalny Sky Park, Bratysława © Doka GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

DOKA. SPECJALIŚCI OD SZALUNKÓW.

Innowacyjne rozwiązania szalunkowe i rusztowaniowe oraz kompleksowe usługi towarzyszące.

Profesjonalne doradztwo i wsparcie firm wykonawczych bezpośrednio na placu budowy to jedna z kluczowych kompetencji Doka.
Każdy projekt jest wyjątkowy i wymaga indywidualnych rozwiązań.
W pracach szalunkowych zespół Doka wspiera Państwa doradztwem, planowaniem oraz usługami serwisowymi na miejscu, aby zapewnić skuteczną, bezpieczną i niezawodną realizację inwestycji.

Zdjęcie produktu
Projekt budowy zapory, Szwajcaria © Doka GmbH