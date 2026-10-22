Doka GmbH
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Przedstawicielstwa w tym kraju
03-046 Warszawa
Polska
Siedziba główna
3300 Amstetten
Austria
Profil firmy
Doka należy do wiodących na świecie dostawców innowacyjnych rozwiązań szalunkowych oraz usług stosowanych we wszystkich obszarach budownictwa. Ponadto firma jest globalnym dostawcą systemów rusztowań przeznaczonych do różnorodnych zastosowań.
Dzięki ponad 160 oddziałom sprzedażowym i logistycznym w ponad 50 krajach, Doka dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji, zapewniającą doradztwo, obsługę i wsparcie techniczne na miejscu, a także szybkie dostarczanie materiałów.
Doka zatrudnia na całym świecie około 8 000 pracowników i należy do Grupy Umdasch.
Szanse biznesowe
DOKA. SPECJALIŚCI OD SZALUNKÓW.
Innowacyjne rozwiązania szalunkowe i rusztowaniowe oraz kompleksowe usługi towarzyszące.
Profesjonalne doradztwo i wsparcie firm wykonawczych bezpośrednio na placu budowy to jedna z kluczowych kompetencji Doka.
Każdy projekt jest wyjątkowy i wymaga indywidualnych rozwiązań.
W pracach szalunkowych zespół Doka wspiera Państwa doradztwem, planowaniem oraz usługami serwisowymi na miejscu, aby zapewnić skuteczną, bezpieczną i niezawodną realizację inwestycji.