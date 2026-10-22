Doka należy do wiodących na świecie dostawców innowacyjnych rozwiązań szalunkowych oraz usług stosowanych we wszystkich obszarach budownictwa. Ponadto firma jest globalnym dostawcą systemów rusztowań przeznaczonych do różnorodnych zastosowań.

Dzięki ponad 160 oddziałom sprzedażowym i logistycznym w ponad 50 krajach, Doka dysponuje rozbudowaną siecią dystrybucji, zapewniającą doradztwo, obsługę i wsparcie techniczne na miejscu, a także szybkie dostarczanie materiałów.

Doka zatrudnia na całym świecie około 8 000 pracowników i należy do Grupy Umdasch.

Apartamentowiec Wabash w Chicago © Doka GmbH