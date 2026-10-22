© EMCO GmbH

Der Salzburger Maschinenbauer EMCO zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 640 Mitarbeiter an insgesamt 3 Produktionsstandorten in Österreich und Italien. Der zentrale Erfolgsfaktor des international agierenden Unternehmens in Familienbesitz ist die Kompetenz und Erfahrung aus mehr als 75 Jahren Werkzeugmaschinenbau. Damit steht EMCO heute für beste individuelle, automatisierte Komplettlösungen, sowohl für Drehen als auch Fräsen.

EMCO verbindet jahrzehntelange Maschinenbaukompetenz mit innovativen Fertigungstechnologien und bietet Unternehmen aus Medizintechnik, Maschinenbau, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie weiteren Schlüsselbranchen maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

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