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EMCO GmbH

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EMCO GmbH ist ein international tätiger österreichischer Hersteller von Werkzeugmaschinen mit über 75 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Dreh-, Fräs- und Ausbildungsmaschinen.

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Firmensitz

EMCO GmbH
Salzburgerstraße 80
5400 Hallein
Österreich
+4362458910
+43624586965
info.at@emco-world.com
http://www.emco-world.com
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Der Salzburger Maschinenbauer EMCO zählt zu den führenden Werkzeugmaschinenherstellern in Europa. EMCO beschäftigt aktuell rund 640 Mitarbeiter an insgesamt 3 Produktionsstandorten in Österreich und Italien. Der zentrale Erfolgsfaktor des international agierenden Unternehmens in Familienbesitz ist die Kompetenz und Erfahrung aus mehr als 75 Jahren Werkzeugmaschinenbau. Damit steht EMCO heute für beste individuelle, automatisierte Komplettlösungen, sowohl für Drehen als auch Fräsen.

EMCO verbindet jahrzehntelange Maschinenbaukompetenz mit innovativen Fertigungstechnologien und bietet Unternehmen aus Medizintechnik, Maschinenbau, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie weiteren Schlüsselbranchen maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

© EMCO GmbH
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Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Ein Partner für Ausbildung, Produktion und Automatisierung im Bereich Metallzerspanung

EMCO bietet moderne Fertigungslösungen - insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Infrastruktur, Energie, Transport und technische Ausbildung.

Das Portfolio umfasst CNC-Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie automatisierte Produktionslösungen für effiziente und wirtschaftliche Fertigungsprozesse. Darüber hinaus unterstützt EMCO Bildungseinrichtungen mit speziell entwickelten Ausbildungssystemen. Ergänzt wird das Angebot durch Projektberatung, Inbetriebnahme, Schulungen und langfristigen technischen Support.

© EMCO GmbH