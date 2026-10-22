© EMCO GmbH

EMCO, austriacka firma z siedzibą w Salzburgu, jest jednym z wiodących producentów obrabiarek w Europie. Obecnie zatrudnia około 640 pracowników w trzech zakładach produkcyjnych w Austrii i we Włoszech. Kluczowym czynnikiem sukcesu tego rodzinnego przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych są wiedza i doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 75 lat działalności w branży obrabiarek. Dzięki temu EMCO oferuje dziś wysokiej klasy, indywidualnie dopasowane i zautomatyzowane rozwiązania zarówno w zakresie toczenia, jak i frezowania.

EMCO łączy wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn z innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firm z branży technologii medycznych, budowy maszyn, motoryzacji, przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz innych kluczowych sektorów gospodarki.

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