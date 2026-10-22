EMCO GmbH
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Siedziba główna
5400 Hallein
Austria
Profil firmy
EMCO, austriacka firma z siedzibą w Salzburgu, jest jednym z wiodących producentów obrabiarek w Europie. Obecnie zatrudnia około 640 pracowników w trzech zakładach produkcyjnych w Austrii i we Włoszech. Kluczowym czynnikiem sukcesu tego rodzinnego przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych są wiedza i doświadczenie zdobyte w ciągu ponad 75 lat działalności w branży obrabiarek. Dzięki temu EMCO oferuje dziś wysokiej klasy, indywidualnie dopasowane i zautomatyzowane rozwiązania zarówno w zakresie toczenia, jak i frezowania.
EMCO łączy wieloletnie doświadczenie w budowie maszyn z innowacyjnymi technologiami produkcyjnymi, oferując kompleksowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firm z branży technologii medycznych, budowy maszyn, motoryzacji, przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz innych kluczowych sektorów gospodarki.
Szanse biznesowe
Partner w zakresie kształcenia, produkcji i automatyzacji w obróbce skrawaniem metali
EMCO oferuje nowoczesne rozwiązania produkcyjne, w szczególności dla sektora budowy maszyn, infrastruktury, energetyki, transportu oraz kształcenia technicznego.
Oferta obejmuje tokarki CNC, frezarki, centra obróbcze oraz zautomatyzowane rozwiązania produkcyjne zapewniające wydajne i ekonomiczne procesy wytwarzania. Ponadto EMCO wspiera placówki edukacyjne, oferując specjalnie opracowane systemy szkoleniowe. Uzupełnieniem oferty są doradztwo projektowe, uruchamianie maszyn i systemów, szkolenia oraz długoterminowe wsparcie techniczne.