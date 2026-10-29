Faschang Service und Management GmbH
Kurze Info über uns
Die Faschang Service & Management GmbH unterstützt Ihre Kunden mit der firmeneigenen Cloud-Software OMIS (Object Maintenance Information System) bei der Optimierung von Instandhaltungsprozessen.
Die Faschang Service & Management GmbH unterstützt Ihre Kunden mit der firmeneigenen Cloud-Software OMIS (Object Maintenance Information System) bei der Optimierung von Instandhaltungsprozessen.
Die seit 2007 erprobte Lösung ist bei mehr als 1500 Tankstellen und Fachmärkten europaweit im Einsatz.
Durch die enorme ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Faschang Service und Management GmbH
Gewerbepark 11
4943 Geinberg
Österreich
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