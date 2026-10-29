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Faschang Service und Management GmbH

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Die Faschang Service & Management GmbH unterstützt Ihre Kunden mit der firmeneigenen Cloud-Software OMIS (Object Maintenance Information System) bei der Optimierung von Instandhaltungsprozessen.

Die seit 2007 erprobte Lösung ist bei mehr als 1500 Tankstellen und Fachmärkten europaweit im Einsatz.

Durch die enorme ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Faschang Service und Management GmbH
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Österreich
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