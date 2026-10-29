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Faschang Service und Management GmbH

Krótka informacja o
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Firma Faschang Service & Management GmbH oferuje oprogramowanie OMIS (Object Maintenance Information System) działające w chmurze internetowej i umożliwiające optymalizację procesów zarządzania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie testowane jest od 2007 roku i stosowane jest obecnie na ponad 1500 ...

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Jak nawiązać kontakt

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Faschang Service und Management GmbH
Gewerbepark 11
4943 Geinberg
Austria
+43772344600
+4377234460011
office@faschang.eu
http://www.faschang.eu
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