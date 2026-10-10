FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
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Firmensitz
4600 Wels
Österreich
Firmenprofil
Rund 6.700 Mitarbeiter:innen weltweit, ein Exportanteil von 90 Prozent und über 1750 aktive Patente: Das ist Fronius.
1945 als regionaler Ein-Mann-Betrieb gegründet, gehört das Unternehmen heute zu den Global Playern, was 37 internationale Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartner in mehr als 60 Ländern eindrucksvoll beweisen.
Und doch ist Fronius im Kern immer noch ein Familienunternehmen aus Österreich, das in der Photovoltaik-, Schweiß- und Batterieladetechnologie tätig ist und seit jeher Produkte und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft entwickelt.
Geschäftswunsch
„Fronius Solar & Energy“ und „Fronius Welding"
Fronius Solar & Energy:
Fronius bietet innovative Energielösungen für eine emissionsfreie Zukunft. Ihre Produkte nutzen Sonnenenergie für Stromversorgung, Heizen, Klimatisieren und Laden von Elektrofahrzeugen. Zudem bietet Fronius Ladelösungen für Antriebs- und Starterbatterien.
Fronius Welding:
Fronius ist führend im Lichtbogenschweißen und robotergestützten Schweißen. Das Unternehmen bietet automatisierte Komplettsysteme und digitale Schweißlösungen für Industrie 5.0. Intuitive Schweißgeräte, hochwertiges Zubehör und Schutzprodukte Fachkräfte komplettieren das Portfolio.