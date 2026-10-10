© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

Rund 6.700 Mitarbeiter:innen weltweit, ein Exportanteil von 90 Prozent und über 1750 aktive Patente: Das ist Fronius.

1945 als regionaler Ein-Mann-Betrieb gegründet, gehört das Unternehmen heute zu den Global Playern, was 37 internationale Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartner in mehr als 60 Ländern eindrucksvoll beweisen.

Und doch ist Fronius im Kern immer noch ein Familienunternehmen aus Österreich, das in der Photovoltaik-, Schweiß- und Batterieladetechnologie tätig ist und seit jeher Produkte und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft entwickelt.