© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

Około 6 700 pracowników na całym świecie, 90-procentowy udział eksportu i ponad 1 750 aktywnych patentów – to właśnie Fronius,

Założona w 1945 roku jako regionalna jednoosobowa działalność, dziś firma należy do grona globalnych liderów, o czym najlepiej świadczy 37 międzynarodowych spółek zależnych oraz sieć partnerów handlowych w ponad 60 krajach.

Fronius pozostaje w swojej istocie austriackim przedsiębiorstwem rodzinnym, które działa w obszarach fotowoltaiki, technologii spawalniczej i ładowania akumulatorów, od zawsze tworząc produkty i rozwiązania na rzecz lepszej przyszłości.