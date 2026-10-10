FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
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4600 Wels
Austria
Profil firmy
Około 6 700 pracowników na całym świecie, 90-procentowy udział eksportu i ponad 1 750 aktywnych patentów – to właśnie Fronius,
Założona w 1945 roku jako regionalna jednoosobowa działalność, dziś firma należy do grona globalnych liderów, o czym najlepiej świadczy 37 międzynarodowych spółek zależnych oraz sieć partnerów handlowych w ponad 60 krajach.
Fronius pozostaje w swojej istocie austriackim przedsiębiorstwem rodzinnym, które działa w obszarach fotowoltaiki, technologii spawalniczej i ładowania akumulatorów, od zawsze tworząc produkty i rozwiązania na rzecz lepszej przyszłości.
Szanse biznesowe
„Fronius Solar & Energy“ oraz „Fronius – procesy spawalnicze"
Fronius Solar & Energy:
Fronius oferuje innowacyjne rozwiązania energetyczne na rzecz przyszłości bez emisji. Produkty firmy wykorzystują energię słoneczną do zasilania w energię elektryczną, ogrzewania, klimatyzacji oraz ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto Fronius dostarcza rozwiązania do ładowania akumulatorów napędowych i rozruchowych.
Fronius – procesy spawalnicze:
Fronius jest liderem w dziedzinie spawania łukowego i spawania zrobotyzowanego. Firma oferuje zautomatyzowane systemy kompleksowe oraz cyfrowe rozwiązania spawalnicze dla Przemysłu 5.0. Intuicyjne urządzenia spawalnicze, wysokiej jakości akcesoria oraz środki ochrony dla specjalistów uzupełniają portfolio.