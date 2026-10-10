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FRONIUS INTERNATIONAL GmbH

Krótka informacja o
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Fronius International specjalizuje się w technologii spawalniczej, systemach fotowoltaicznych oraz technologii ładowania baterii.

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Branża

Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
+4372422413013
contact@fronius.com
https://www.fronius.com
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O firmie

Profil firmy

Około 6 700 pracowników na całym świecie, 90-procentowy udział eksportu i ponad 1 750 aktywnych patentów – to właśnie Fronius,

Założona w 1945 roku jako regionalna jednoosobowa działalność, dziś firma należy do grona globalnych liderów, o czym najlepiej świadczy 37 międzynarodowych spółek zależnych oraz sieć partnerów handlowych w ponad 60 krajach.
Fronius pozostaje w swojej istocie austriackim przedsiębiorstwem rodzinnym, które działa w obszarach fotowoltaiki, technologii spawalniczej i ładowania akumulatorów, od zawsze tworząc produkty i rozwiązania na rzecz lepszej przyszłości.

Budynek
© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

„Fronius Solar & Energy“ oraz „Fronius – procesy spawalnicze"

Fronius Solar & Energy:
Fronius oferuje innowacyjne rozwiązania energetyczne na rzecz przyszłości bez emisji. Produkty firmy wykorzystują energię słoneczną do zasilania w energię elektryczną, ogrzewania, klimatyzacji oraz ładowania pojazdów elektrycznych. Ponadto Fronius dostarcza rozwiązania do ładowania akumulatorów napędowych i rozruchowych.

Fronius – procesy spawalnicze:
Fronius jest liderem w dziedzinie spawania łukowego i spawania zrobotyzowanego. Firma oferuje zautomatyzowane systemy kompleksowe oraz cyfrowe rozwiązania spawalnicze dla Przemysłu 5.0. Intuicyjne urządzenia spawalnicze, wysokiej jakości akcesoria oraz środki ochrony dla specjalistów uzupełniają portfolio.

Zdjęcie poglądowe
© FRONIUS INTERNATIONAL GmbH