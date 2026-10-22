Die HERZ-Gruppe, 1896 gegründet, ist mit rund 3.500 Mitarbeitern und 44 Produktionsstandorten in Europa einer der bedeutendsten Hersteller im Bereich Gebäudetechnik und in über 100 Ländern präsent. Das Produktportfolio umfasst Armaturen, Fittinge, Regel- und Thermostatventile für die Hausinstallation im Bereich Heizung, Kühlung, Sanitär und Gasinstallationen sowie Biomasse-Kessel bis 20.000 kW und Wärmepumpen. Mit dem Sortiment der zur Unternehmensgruppe gehörenden Hirsch Servo AG - Dämmstoffe aus EPS und EPP - zählt HERZ zum Komplettanbieter in der HKLS-Branche.

Innovative Produkte, höchste Qualitätsansprüche und maximale Kundenzufriedenheit stehen bei HERZ im Fokus.

© Herz Armaturen Ges.m.b.H.