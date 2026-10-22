Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1230 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die HERZ-Gruppe, 1896 gegründet, ist mit rund 3.500 Mitarbeitern und 44 Produktionsstandorten in Europa einer der bedeutendsten Hersteller im Bereich Gebäudetechnik und in über 100 Ländern präsent. Das Produktportfolio umfasst Armaturen, Fittinge, Regel- und Thermostatventile für die Hausinstallation im Bereich Heizung, Kühlung, Sanitär und Gasinstallationen sowie Biomasse-Kessel bis 20.000 kW und Wärmepumpen. Mit dem Sortiment der zur Unternehmensgruppe gehörenden Hirsch Servo AG - Dämmstoffe aus EPS und EPP - zählt HERZ zum Komplettanbieter in der HKLS-Branche.
Innovative Produkte, höchste Qualitätsansprüche und maximale Kundenzufriedenheit stehen bei HERZ im Fokus.
Geschäftswunsch
HERZ Armaturen - Ihr verlässlicher Partner seit 1896!
HERZ steht für Tradition, Komfort, Energieeinsparung und Erfahrung gepaart mit Innovationsgeist!
HERZ sucht Bauträger für Bauprojekte (Wohnungsanlagen, Bürohäuser, Kindergärten, Schulen), Projekte wie Taschkent City.
Das Unternehmen wendet sich an Projektentwickler, Generalunternehmer und Anlagenbauer im Baunebengewerbe für den Bereich Klima und Sanitär. Die Produktpalette umfasst Armaturen, Fittinge, Strangregulierventile, dynamische Regelarmaturen und Thermostatventile für die Gebäudetechnik.