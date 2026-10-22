Herz Armaturen Ges.m.b.H.
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Siedziba główna
1230 Wien
Austria
Profil firmy
Grupa HERZ, założona w 1896 roku, jest jednym z najważniejszych producentów w dziedzinie techniki budowlanej z około 3.500 pracownikami i 44 zakładami produkcyjnymi w Europie i jest obecna w ponad 100 krajach. Portfolio produktów to między innymi armatura, złączki, zawory regulacyjne i termostatyczne do instalacji domowych w zakresie ogrzewania, chłodzenia, instalacji sanitarnych i gazowych, a także kotły na biomasę o mocy do 20 000 kW oraz pompy ciepła. Należąca do Hirsch Servo AG oferta produktów - materiałów izolacyjnych z EPS i EPP - sprawia, że firma HERZ jest kompleksowym dostawcą w branży HVAC.
Innowacyjne produkty, najwyższe standardy jakości i maksymalne zadowolenie klienta stanowią główny cel firmy HERZ.
Szanse biznesowe
HERZ Armaturen - Twój niezawodny partner od 1896 roku!
HERZ to połączenie tradycji, komfortu, energooszczędności i doświadczenia z duchem innowacyjności!
HERZ poszukuje deweloperów do realizacji projektów budowlanych (kompleksy mieszkaniowe, biurowce, przedszkola, szkoły), pnych (kompleksy mieszkaniowe, biurowce, przedszkola, szkoły), projektów takich jak np. miasto Taszkient.
Firma kieruje swoje usługi do deweloperów, wykonawców robót budowlanych i konstruktorów instalacji w sektorze budownictwa pomocniczego w branży klimatyzacji i instalacji sanitarnych.