KLINGER Fluid Control GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
Firmenprofil
Das Familienunternehmen KLINGER Fluid Control mit Sitz in Gumpoldskirchen, Österreich, agiert seit über 135 Jahren als weltweit führender Hersteller von Industriearmaturen mit höchster Qualität, technischer Zuverlässigkeit, Branchen Know-how und Innovationskraft.
Die Produkte überzeugen durch lange Lebensdauer, ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und eine hohe Leistungseffizienz auch bei erschwerten Bedingungen.
Über das globale Distributions- und Servicenetz bietet KLINGER Fluid Control sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Produkte, Dienstleistungen und Lösungen und schafft damit einzigartigen Kundennutzen in einem internationalen Marktumfeld.
Geschäftswunsch
Industriearmaturen und Kolbenschieberventile
Gesucht: Handelspartner in Georgien und Aserbaidschan
KLINGER Fluid Control ist Ihr verlässlicher Partner für die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und dem weltweiten Vertrieb von Industriearmaturen und Kolbenschieberventilen.
KLINGER Fluid Control bietet den weltweiten Verkauf der Produkte sowie umfassendes Service. Die kontinuierliche Qualitätsprüfung hat höchste Priorität. Die Produkte sind unter anderem ISO 9001, ISO 14001 sowie PED 2014/68/EU zertifiziert und erfüllen das EMAS-zertifizierte Umweltmanagementsystem.
Spezialität des Unternehmens sind Armaturen für die Fernwärme und Energetik sowie für die Chemie-, Metallurgie-, Zellstoff- und Papierindustrie.