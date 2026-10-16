© KLINGER Fluid Control GmbH

Das Familienunternehmen KLINGER Fluid Control mit Sitz in Gumpoldskirchen, Österreich, agiert seit über 135 Jahren als weltweit führender Hersteller von Industriearmaturen mit höchster Qualität, technischer Zuverlässigkeit, Branchen Know-how und Innovationskraft.

Die Produkte überzeugen durch lange Lebensdauer, ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und eine hohe Leistungseffizienz auch bei erschwerten Bedingungen.

Über das globale Distributions- und Servicenetz bietet KLINGER Fluid Control sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Produkte, Dienstleistungen und Lösungen und schafft damit einzigartigen Kundennutzen in einem internationalen Marktumfeld.

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