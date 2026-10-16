KLINGER Fluid Control GmbH
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Siedziba główna
2352 Gumpoldskirchen
Austria
Profil firmy
Rodzinna firma KLINGER Fluid Control, z siedzibą w Gumpoldskirchen w Austrii, od ponad 135 lat działa jako wiodący na świecie producent armatury przemysłowej, wyróżniając się najwyższą jakością, techniczną niezawodnością, wiedzą branżową i innowacyjnością.
Produkty KLINGER Fluid Control charakteryzują się długą żywotnością, doskonałą odpornością na wysokie temperatury oraz wysoką efektywnością działania, nawet w trudnych warunkach.
Dzięki globalnej sieci dystrybucji i serwisu KLINGER Fluid Control oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb rozwiązania, produkty i usługi, tworząc unikalną wartość dla klientów na międzynarodowym rynku.
Szanse biznesowe
Zawory przemysłowe i tłokowe zawory suwakowe
Partnerzy handlowi w Gruzji i Azerbejdżanie
KLINGER Fluid Control to niezawodny partner w zakresie projektowania, konstruowania, produkcji oraz globalnej dystrybucji armatury przemysłowej i zaworów tłokowych.
KLINGER Fluid Control oferuje sprzedaż swoich produktów na całym świecie oraz kompleksowy serwis. Ciągła kontrola jakości jest priorytetem. Produkty posiadają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz PED 2014/68/EU i spełniają wymagania środowiskowego systemu zarządzania EMAS.
Specjalnością firmy są armatury przeznaczone dla sektora ciepłowniczego i energetycznego, a także dla przemysłu chemicznego, metalurgicznego, celulozowego i papierniczego.