© KLINGER Fluid Control GmbH

Rodzinna firma KLINGER Fluid Control, z siedzibą w Gumpoldskirchen w Austrii, od ponad 135 lat działa jako wiodący na świecie producent armatury przemysłowej, wyróżniając się najwyższą jakością, techniczną niezawodnością, wiedzą branżową i innowacyjnością.

Produkty KLINGER Fluid Control charakteryzują się długą żywotnością, doskonałą odpornością na wysokie temperatury oraz wysoką efektywnością działania, nawet w trudnych warunkach.

Dzięki globalnej sieci dystrybucji i serwisu KLINGER Fluid Control oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb rozwiązania, produkty i usługi, tworząc unikalną wartość dla klientów na międzynarodowym rynku.

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