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KLINGER Fluid Control GmbH

Krótka informacja o
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Rodzinna firma KLINGER Fluid Control jest wiodącym na świecie producentem armatury przemysłowej, wyróżniającym się najwyższą jakością, techniczną niezawodnością, wiedzą branżową i innowacyjnością.

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Jak nawiązać kontakt

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KLINGER Fluid Control GmbH
Am Kanal 8-10
2352 Gumpoldskirchen
Austria
+4322526000
+432252600100
office@klinger.kfc.at
https://www.klinger.kfc.at
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O firmie

Profil firmy

Rodzinna firma KLINGER Fluid Control, z siedzibą w Gumpoldskirchen w Austrii, od ponad 135 lat działa jako wiodący na świecie producent armatury przemysłowej, wyróżniając się najwyższą jakością, techniczną niezawodnością, wiedzą branżową i innowacyjnością.

Produkty KLINGER Fluid Control charakteryzują się długą żywotnością, doskonałą odpornością na wysokie temperatury oraz wysoką efektywnością działania, nawet w trudnych warunkach.

Dzięki globalnej sieci dystrybucji i serwisu KLINGER Fluid Control oferuje zarówno standardowe, jak i dostosowane do potrzeb rozwiązania, produkty i usługi, tworząc unikalną wartość dla klientów na międzynarodowym rynku.

Symbol graficzny
© KLINGER Fluid Control GmbH
Symbol graficzny
© KLINGER Fluid Control GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Zawory przemysłowe i tłokowe zawory suwakowe

Partnerzy handlowi w Gruzji i Azerbejdżanie

KLINGER Fluid Control to niezawodny partner w zakresie projektowania, konstruowania, produkcji oraz globalnej dystrybucji armatury przemysłowej i zaworów tłokowych.

KLINGER Fluid Control oferuje sprzedaż swoich produktów na całym świecie oraz kompleksowy serwis. Ciągła kontrola jakości jest priorytetem. Produkty posiadają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz PED 2014/68/EU i spełniają wymagania środowiskowego systemu zarządzania EMAS.

Specjalnością firmy są armatury przeznaczone dla sektora ciepłowniczego i energetycznego, a także dla przemysłu chemicznego, metalurgicznego, celulozowego i papierniczego.