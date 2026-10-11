Miralis GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
4407 Dietach
Österreich
Firmenprofil
Die Miralis GmbH ist Teil der Trivest AG einer eigentümergeführten Unternehmensgruppe aus Österreich. Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe in puncto nachhaltiger Gebäudedämmung. Der Miralis Mineraldämmschaum ist eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative zu synthetischen Dämmstoffen und überzeugt durch seine absolute Brandbeständigkeit und hohe Dämmleistung, aber auch durch seinen geringen CO2-Fußabdruck und seine 100%ige Recyclingfähigkeit.
Durch langjähriges Know-how in der industriellen Fertigung ist die Miralis GmbH Spezialist für die Dämmung von Betonfertigteilen, Ziegel und Leichtbetonsteinen.
Geschäftswunsch
Gemeinsam für den Wiederaufbau der Ukraine
Nachhaltiges Bauen durch Innovation und Partnerschaft
Das Unternehmen bietet der Betonfertigteil- und Ziegelindustrie eine nachhaltige Dämmstoffalternative. Diese überzeugt durch exzellente Dämmeigenschaften und leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur CO₂-Reduktion. Der Dämmstoff fügt sich nahtlos in nachhaltige Baukonzepte ein. Die Miralis GmbH will innovativ bauen, Ressourcen schonen und Verantwortung übernehmen. Gemeinsam wird die Zukunft des Bauens gestaltet.