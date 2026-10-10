Primetals Technologies Austria GmbH
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Firmensitz
4031 Linz
Österreich
Firmenprofil
Primetals Technologies ist ein international aktiver Pionier in den Bereichen Anlagenbau, Automation und Services in der Metallindustrie und liefert zuverlässige Lösungen für alle Schritte der Wertschöpfungskette in der Eisen- und Stahlproduktion.
Österreich ist ein wichtiger Standort für Primetals Technologies – zwei der insgesamt vier globalen Geschäftsbereiche werden direkt von Linz aus gesteuert und betrieben.
Die Linzer Technologie- Kernkompetenzen liegen in der Eisen- und Stahlerzeugung, im Strangguss, in der Endless Strip Production sowie bei Walzwerkstechnik, Automation und Software, Umwelttechnologie, Mechatronik, Lifecycle Services, Digital Transformation und Smart Production, und Green Steel. Zudem werden weltweit umfassende kundenspezifische Serviceleistungen erbracht.
Geschäftswunsch
Aufbereitungstechnologie, Hybridflotation, Eisen- und Stahlerzeugung, Walzwerkstechnik
Das integrierte Portfolio des Unternehmens umfasst mechanische Ausrüstungen und Mechatronik- und Robotiksysteme, Antriebe, Motoren, Automatisierung, Elektrik und Elektronik sowie Umwelttechnik und energiesparende Technologien für die Eisen- und Stahlindustrie. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf die kontinuierliche Verbesserung von Produkten und Prozessen gelegt.