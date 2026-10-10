© Primetals Technologies Austria GmbH

Primetals Technologies jest działającym na arenie międzynarodowej pionierem w dziedzinie budowy instalacji przemysłowych, automatyzacji i usług dla przemysłu metalurgicznego. Firma dostarcza niezawodne rozwiązania obejmujące wszystkie etapy łańcucha wartości w produkcji żelaza i stali.

Austria jest ważnym ośrodkiem działalności Primetals Technologies – dwa z czterech globalnych obszarów biznesowych firmy są zarządzane i prowadzone bezpośrednio z Linz.

Kluczowe kompetencje technologiczne ośrodka w Linz obejmują produkcję żelaza i stali, odlewanie ciągłe, technologię Endless Strip Production, a także technologie walcownicze, automatyzację i oprogramowanie, technologie środowiskowe, mechatronikę, usługi w całym cyklu życia instalacji, transformację cyfrową, inteligentną produkcję oraz rozwiązania w zakresie zielonej stali. Ponadto Primetals Technologies świadczy na całym świecie kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

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