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Primetals Technologies Austria GmbH

Krótka informacja o
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Primetals Technologies jest działającym na arenie międzynarodowej pionierem w dziedzinie budowy instalacji przemysłowych, automatyzacji i usług dla przemysłu metalurgicznego. Firma dostarcza niezawodne rozwiązania obejmujące wszystkie etapy łańcucha wartości w produkcji żelaza i stali.

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Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

Primetals Technologies Austria GmbH
Turmstraße 44
4031 Linz
Austria
+4373265920
+4373265928632
contact@primetals.com
https://primetals.com/
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O firmie

Profil firmy

Primetals Technologies jest działającym na arenie międzynarodowej pionierem w dziedzinie budowy instalacji przemysłowych, automatyzacji i usług dla przemysłu metalurgicznego. Firma dostarcza niezawodne rozwiązania obejmujące wszystkie etapy łańcucha wartości w produkcji żelaza i stali.

Austria jest ważnym ośrodkiem działalności Primetals Technologies – dwa z czterech globalnych obszarów biznesowych firmy są zarządzane i prowadzone bezpośrednio z Linz.
Kluczowe kompetencje technologiczne ośrodka w Linz obejmują produkcję żelaza i stali, odlewanie ciągłe, technologię Endless Strip Production, a także technologie walcownicze, automatyzację i oprogramowanie, technologie środowiskowe, mechatronikę, usługi w całym cyklu życia instalacji, transformację cyfrową, inteligentną produkcję oraz rozwiązania w zakresie zielonej stali. Ponadto Primetals Technologies świadczy na całym świecie kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Zdjęcie produktu
© Primetals Technologies Austria GmbH
Zdjęcie produktu
© Primetals Technologies Austria GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Technologie przeróbki surowców, flotacja hybrydowa, produkcja żelaza i stali, technologie walcownicze

Kompleksowa oferta firmy obejmuje urządzenia mechaniczne, systemy mechatroniczne i robotyczne, układy napędowe, silniki, rozwiązania z zakresu automatyzacji, elektrotechniki i elektroniki, a także technologie środowiskowe i energooszczędne dla przemysłu żelaza i stali. Szczególny nacisk kładziony jest na ciągłe doskonalenie produktów i procesów.

Siedziba firmy
© Primetals Technologies Austria GmbH