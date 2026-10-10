Primetals Technologies Austria GmbH
Primetals Technologies jest działającym na arenie międzynarodowej pionierem w dziedzinie budowy instalacji przemysłowych, automatyzacji i usług dla przemysłu metalurgicznego. Firma dostarcza niezawodne rozwiązania obejmujące wszystkie etapy łańcucha wartości w produkcji żelaza i stali.
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Siedziba główna
4031 Linz
Austria
Profil firmy
Primetals Technologies jest działającym na arenie międzynarodowej pionierem w dziedzinie budowy instalacji przemysłowych, automatyzacji i usług dla przemysłu metalurgicznego. Firma dostarcza niezawodne rozwiązania obejmujące wszystkie etapy łańcucha wartości w produkcji żelaza i stali.
Austria jest ważnym ośrodkiem działalności Primetals Technologies – dwa z czterech globalnych obszarów biznesowych firmy są zarządzane i prowadzone bezpośrednio z Linz.
Kluczowe kompetencje technologiczne ośrodka w Linz obejmują produkcję żelaza i stali, odlewanie ciągłe, technologię Endless Strip Production, a także technologie walcownicze, automatyzację i oprogramowanie, technologie środowiskowe, mechatronikę, usługi w całym cyklu życia instalacji, transformację cyfrową, inteligentną produkcję oraz rozwiązania w zakresie zielonej stali. Ponadto Primetals Technologies świadczy na całym świecie kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Szanse biznesowe
Technologie przeróbki surowców, flotacja hybrydowa, produkcja żelaza i stali, technologie walcownicze
Kompleksowa oferta firmy obejmuje urządzenia mechaniczne, systemy mechatroniczne i robotyczne, układy napędowe, silniki, rozwiązania z zakresu automatyzacji, elektrotechniki i elektroniki, a także technologie środowiskowe i energooszczędne dla przemysłu żelaza i stali. Szczególny nacisk kładziony jest na ciągłe doskonalenie produktów i procesów.