SBM Mineral Processing GmbH
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Firmensitz
4664 Gschwandt
Österreich
Firmenprofil
Die SBM Mineral Processing GmbH mit Sitz in Oberweis (Oberösterreich) ist einer der wenigen internationalen Komplettanbieter für Aufbereitungs- und Betonmischtechnik.
SBM steht für mehr als 75 Jahre Erfahrung und ist am Weltmarkt als Anbieter von Gesamtlösungen für höchste Anforderungen etabliert.
SBM ist Teil der MFL-Gruppe, die weltweit in 50 Ländern durch Niederlassungen und Vertriebspartner vertreten ist und über 1.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.
Die Unternehmen der MFL-Gruppe sind auf Engineering und Fertigung von Maschinen, Anlagen und Bauteilen spezialisiert. Die zentrale Fertigung erfolgt auf dem 220.000 m² großen MFL-Firmenareal in Liezen. Hier werden unter anderem die Aufbereitungs- und Betonmischanlagen von SBM produziert.
Geschäftswunsch
SBM Aufbereitungs- und Betonmischanlagen
• Ausbau und Erweiterung des Vertriebs- und Servicenetzwerks in der Ukraine, Polen, dem Baltikum, der USA und Australien
• Kundengewinnung für Betonmischanlagen und Aufbereitungstechnik in Europa, naher Osten und Übersee
• Austausch über geplante und bevorstehende Infrastruktur-Großprojekte im europäischen Raum, USA, Kanada, Australien
• Informationen über aktuelle Förderung / EU-Finanzierungen
• Kontakt zu osteuropäischen Anbietern für: Stahlbau, Maschinenbau inkl. Zusammenbau, Silo-/Behälterbau für Bindemittellagerung und kundenspezifischem Containerbau