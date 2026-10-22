SBM Mineral Processing GmbH
Jak nawiązać kontakt
Siedziba główna
4664 Gschwandt
Austria
Profil firmy
SBM Mineral Processing GmbH z siedzibą w Oberweis (Górna Austria) należy do nielicznych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii przeróbki surowców oraz technologii mieszania betonu.
SBM to ponad 75 lat doświadczenia i ugruntowana pozycja na rynku światowym jako dostawcy kompletnych systemów spełniających najwyższe wymagania.
SBM jest częścią Grupy MFL, reprezentowanej w 50 krajach poprzez oddziały i partnerów handlowych, zatrudniającej ponad 1 000 pracowników.
Firmy Grupy MFL specjalizują się w inżynierii oraz produkcji maszyn, instalacji i komponentów. Centralna produkcja odbywa się na terenie zakładu MFL w Liezen o powierzchni 220 000 m². To właśnie tutaj wytwarzane są m.in. instalacje do przeróbki surowców i węzły betoniarskie SBM.
Szanse biznesowe
Instalacje do przeróbki surowców i węzły betoniarskie SBM
• Rozbudowa i rozwój sieci sprzedaży oraz serwisu na Ukrainie, w Polsce, krajach bałtyckich, USA i Australii
• Pozyskiwanie klientów dla węzłów betoniarskich oraz technologii przeróbki surowców w Europie, na Bliskim Wschodzie i rynkach zamorskich
• Wymiana informacji na temat planowanych i nadchodzących dużych projektów infrastrukturalnych w Europie, USA, Kanadzie i Australii
• Informacje dotyczące aktualnych programów wsparcia / finansowania z funduszy UE
• Nawiązanie kontaktu z dostawcami z Europy Wschodniej w zakresie: konstrukcji stalowych, budowy maszyn (w tym montażu), budowy silosów/zbiorników do magazynowania spoiw oraz produkcji kontenerów według specyfikacji klienta