SBM Mineral Processing GmbH z siedzibą w Oberweis (Górna Austria) należy do nielicznych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii przeróbki surowców oraz technologii mieszania betonu.

SBM to ponad 75 lat doświadczenia i ugruntowana pozycja na rynku światowym jako dostawcy kompletnych systemów spełniających najwyższe wymagania.

SBM jest częścią Grupy MFL, reprezentowanej w 50 krajach poprzez oddziały i partnerów handlowych, zatrudniającej ponad 1 000 pracowników.

Firmy Grupy MFL specjalizują się w inżynierii oraz produkcji maszyn, instalacji i komponentów. Centralna produkcja odbywa się na terenie zakładu MFL w Liezen o powierzchni 220 000 m². To właśnie tutaj wytwarzane są m.in. instalacje do przeróbki surowców i węzły betoniarskie SBM.

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