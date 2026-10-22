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SBM Mineral Processing GmbH

Krótka informacja o
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SBM Mineral Processing GmbH należy do nielicznych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii przeróbki surowców i technologii betonu.

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Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

SBM Mineral Processing GmbH
Oberweis 401
4664 Gschwandt
Austria
+43361227038109
office@sbm-mp.at
http://www.sbm-mp.at
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O firmie

Profil firmy

SBM Mineral Processing GmbH z siedzibą w Oberweis (Górna Austria) należy do nielicznych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań w zakresie technologii przeróbki surowców oraz technologii mieszania betonu.
SBM to ponad 75 lat doświadczenia i ugruntowana pozycja na rynku światowym jako dostawcy kompletnych systemów spełniających najwyższe wymagania.
SBM jest częścią Grupy MFL, reprezentowanej w 50 krajach poprzez oddziały i partnerów handlowych, zatrudniającej ponad 1 000 pracowników.

Firmy Grupy MFL specjalizują się w inżynierii oraz produkcji maszyn, instalacji i komponentów. Centralna produkcja odbywa się na terenie zakładu MFL w Liezen o powierzchni 220 000 m². To właśnie tutaj wytwarzane są m.in. instalacje do przeróbki surowców i węzły betoniarskie SBM.

Zdjęcie poglądowe.
© SBM Mineral Processing GmbH
Zdjęcie produktu
© SBM Mineral Processing GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Instalacje do przeróbki surowców i węzły betoniarskie SBM

• Rozbudowa i rozwój sieci sprzedaży oraz serwisu na Ukrainie, w Polsce, krajach bałtyckich, USA i Australii
• Pozyskiwanie klientów dla węzłów betoniarskich oraz technologii przeróbki surowców w Europie, na Bliskim Wschodzie i rynkach zamorskich
• Wymiana informacji na temat planowanych i nadchodzących dużych projektów infrastrukturalnych w Europie, USA, Kanadzie i Australii
• Informacje dotyczące aktualnych programów wsparcia / finansowania z funduszy UE
• Nawiązanie kontaktu z dostawcami z Europy Wschodniej w zakresie: konstrukcji stalowych, budowy maszyn (w tym montażu), budowy silosów/zbiorników do magazynowania spoiw oraz produkcji kontenerów według specyfikacji klienta

Zdjęcie poglądowe
© SBM Mineral Processing GmbH