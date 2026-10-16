STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
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Firmensitz
4595 Waldneukirchen
Österreich
Firmenprofil
STEYR Trucks Sales and Services International ist spezialisiert in Erzeugung von Allradfahrzeugen, Spezialmaschinen und Sonderaufbauten für Behörden und Hilfsorganisationen. Es gibt Fahrzeugfamilien in den Gewichtsklassen 3,5t – 45t GGW. STEYR entwickelt und baut Fahrzeuge gemäß Kundenanforderungen. Die Fahrzeuge und Produkte bewähren sich im täglichen Einsatz bei Kunden in über 40 Länder.
Kompetenzen:
Logistik- und Taktische Fahrzeuge, Gepanzerte Fahrzeuge nach STANAG 4569, Fahrerhaus sowie Aufbauten und Bausätze, Kundenspezifische Entwicklung und Konstruktion, Systemintegration und -überprüfung, Modernisierungs- und Lebensdauerverlängerungs-programme, Anlagenplanung und -betrieb.
Geschäftswunsch
Kontaktaufnahme zu Entscheidungsträgern
Logistische und taktische Fahrzeuge
STEYR Trucks Sales and Services International sucht Firmen welche Erfahrung in der Fahrzeugassemblierung und/ oder im Aufbaubereich für Fahrzeuge haben.