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STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

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STEYR Trucks Sales and Services International ist spezialisiert in Erzeugung von Allradfahrzeugen, Spezialmaschinen und Sonderaufbauten für Behörden und Hilfsorganisationen.

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Firmensitz

STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Hohe-Linde-Straße 1
4595 Waldneukirchen
Österreich
+43725793001
office@sti-steyr.com
http://www.sti-steyr.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

STEYR Trucks Sales and Services International ist spezialisiert in Erzeugung von Allradfahrzeugen, Spezialmaschinen und Sonderaufbauten für Behörden und Hilfsorganisationen. Es gibt Fahrzeugfamilien in den Gewichtsklassen 3,5t – 45t GGW. STEYR entwickelt und baut Fahrzeuge gemäß Kundenanforderungen. Die Fahrzeuge und Produkte bewähren sich im täglichen Einsatz bei Kunden in über 40 Länder.

Kompetenzen:
Logistik- und Taktische Fahrzeuge, Gepanzerte Fahrzeuge nach STANAG 4569, Fahrerhaus sowie Aufbauten und Bausätze, Kundenspezifische Entwicklung und Konstruktion, Systemintegration und -überprüfung, Modernisierungs- und Lebensdauerverlängerungs-programme, Anlagenplanung und -betrieb.

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© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
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Geschäftswunsch

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Logistische und taktische Fahrzeuge

STEYR Trucks Sales and Services International sucht Firmen welche Erfahrung in der Fahrzeugassemblierung und/ oder im Aufbaubereich für Fahrzeuge haben.

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