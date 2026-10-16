© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

STEYR Trucks Sales and Services International specjalizuje się w produkcji pojazdów z napędem na wszystkie koła, maszyn specjalnych oraz zabudów specjalnych dla instytucji publicznych oraz służb ratowniczych i humanitarnych. W ofercie znajdują się rodziny pojazdów w klasach wagowych od 3,5 t do 45 t DMC. STEYR opracowuje i buduje pojazdy zgodnie z wymaganiami klientów.

Pojazdy i produkty STEYR sprawdzają się w codziennym użytkowaniu u klientów w ponad 40 krajach.

Kompetencje:

Pojazdy logistyczne i taktyczne, pojazdy opancerzone zgodnie ze STANAG 4569, kabiny kierowcy oraz zabudowy i zestawy montażowe, rozwój i konstrukcja zgodnie z wymaganiami klienta, integracja systemów i ich weryfikacja, programy modernizacji i wydłużenia cyklu życia, planowanie i eksploatacja infrastruktury.



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