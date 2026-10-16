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STEYR Trucks Sales and Services International GmbH

Krótka informacja o
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STEYR Trucks Sales and Services International specjalizuje się w produkcji pojazdów z napędem na wszystkie koła, maszyn specjalnych oraz zabudów specjalnych dla instytucji publicznych oraz służb ratowniczych i humanitarnych.

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Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Hohe-Linde-Straße 1
4595 Waldneukirchen
Austria
+43725793001
office@sti-steyr.com
http://www.sti-steyr.com
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O firmie

Profil firmy

STEYR Trucks Sales and Services International specjalizuje się w produkcji pojazdów z napędem na wszystkie koła, maszyn specjalnych oraz zabudów specjalnych dla instytucji publicznych oraz służb ratowniczych i humanitarnych. W ofercie znajdują się rodziny pojazdów w klasach wagowych od 3,5 t do 45 t DMC. STEYR opracowuje i buduje pojazdy zgodnie z wymaganiami klientów.
Pojazdy i produkty STEYR sprawdzają się w codziennym użytkowaniu u klientów w ponad 40 krajach.

Kompetencje:
Pojazdy logistyczne i taktyczne, pojazdy opancerzone zgodnie ze STANAG 4569, kabiny kierowcy oraz zabudowy i zestawy montażowe, rozwój i konstrukcja zgodnie z wymaganiami klienta, integracja systemów i ich weryfikacja, programy modernizacji i wydłużenia cyklu życia, planowanie i eksploatacja infrastruktury.

Zdjęcie produktu
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Zdjęcie produktu
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Nawiązanie kontaktu z decydentami

Pojazdy logistyczne i taktyczne

STEYR Trucks Sales and Services International poszukuje firm, które posiadają doświadczenie w montażu pojazdów i/lub w wykonywaniu zabudów pojazdowych.

Zdjęcie produktu
© STEYR Trucks Sales and Services International GmbH