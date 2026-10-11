The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
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Firmensitz
4332 Au an der Donau
Österreich
Firmenprofil
THE STANDARD – AMCOM ist ein international tätiger Hersteller von Anlagen zur Verarbeitung metallurgischer Schlacken sowie zur Aufbereitung von Bauschutt, Beton und Gestein. Seit über 30 Jahren entwickelt und liefert das Unternehmen mobile, stationäre und hybride Systeme mit Durchsätzen von 300.000 bis 2 Mio. t pro Jahr. Weltweit wurden über 40 schlüsselfertige Anlagen im Schlacke-Recycling realisiert und mehr als 800 Anlagen zur Aufbereitung von Bau- und Gesteinsmaterialien installiert – für höchste Effizienz und Langlebigkeit.
Geschäftswunsch
Recycling
Maschinen zur Aufbereitung von Schlacke, Beton oder Abbruchmaterial
Gesucht werden Industrieunternehmen aus der Stahl- und Bauwirtschaft, die an schlüsselfertigen Lösungen zur Aufbereitung von Schlacke, Beton oder Abbruchmaterial interessiert sind. THE STANDARD – AMCOM liefert mobile und stationäre Brech- und Siebanlagen mit hoher Leistungsfähigkeit, modularer Bauweise und modernster Automatisierung für wirtschaftliches Recycling.