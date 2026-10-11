The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
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Siedziba główna
4332 Au an der Donau
Austria
Profil firmy
THE STANDARD – AMCOM to międzynarodowy producent instalacji do przetwarzania żużli metalurgicznych oraz do przeróbki gruzu budowlanego, betonu i kruszyw. Od ponad 30 lat firma opracowuje i dostarcza mobilne, stacjonarne oraz hybrydowe systemy o wydajności od 300 000 do 2 mln ton rocznie. Na całym świecie zrealizowano ponad 40 instalacji „pod klucz” do recyklingu żużli oraz ponad 800 instalacji do przeróbki materiałów budowlanych i skalnych – zapewniając maksymalną efektywność oraz długą żywotność eksploatacyjną.
Szanse biznesowe
Recykling
Maszyny do przeróbki żużla, betonu lub materiałów rozbiórkowych
Poszukiwane są przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora stalowego oraz budowlanego, zainteresowane kompleksowymi (pod klucz) rozwiązaniami do przeróbki żużla, betonu lub materiałów rozbiórkowych.
THE STANDARD – AMCOM dostarcza mobilne i stacjonarne instalacje krusząco–przesiewające o wysokiej wydajności, modułowej konstrukcji oraz nowoczesnej automatyzacji, umożliwiające opłacalny recykling.