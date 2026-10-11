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The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH

Krótka informacja o
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THE STANDARD – AMCOM to międzynarodowy producent instalacji do przetwarzania żużli metalurgicznych oraz do przeróbki gruzu budowlanego, betonu i kruszyw.

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Jak nawiązać kontakt

Jak nawiązać kontakt

Siedziba główna

The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
Sielbergstrasse 4
4332 Au an der Donau
Austria
+436765263335
h.stefan@me.com
http://www.slag-recycling.com
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O firmie

Profil firmy

THE STANDARD – AMCOM to międzynarodowy producent instalacji do przetwarzania żużli metalurgicznych oraz do przeróbki gruzu budowlanego, betonu i kruszyw. Od ponad 30 lat firma opracowuje i dostarcza mobilne, stacjonarne oraz hybrydowe systemy o wydajności od 300 000 do 2 mln ton rocznie. Na całym świecie zrealizowano ponad 40 instalacji „pod klucz” do recyklingu żużli oraz ponad 800 instalacji do przeróbki materiałów budowlanych i skalnych – zapewniając maksymalną efektywność oraz długą żywotność eksploatacyjną.

Zdjęcie produktu
slag-recycling.at © The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
Zdjęcie poglądowe
amcom-group.com © The Standard - standardized crushing and screening plants GmbH
Szanse biznesowe

Szanse biznesowe

Recykling

Maszyny do przeróbki żużla, betonu lub materiałów rozbiórkowych

Poszukiwane są przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora stalowego oraz budowlanego, zainteresowane kompleksowymi (pod klucz) rozwiązaniami do przeróbki żużla, betonu lub materiałów rozbiórkowych.
THE STANDARD – AMCOM dostarcza mobilne i stacjonarne instalacje krusząco–przesiewające o wysokiej wydajności, modułowej konstrukcji oraz nowoczesnej automatyzacji, umożliwiające opłacalny recykling.