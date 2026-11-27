Wirtschaftlicher Ausblick aufs neue Jahr in Kooperation mit der schweizerischen Handelskammer



Economic Outlook 2027 ist eine jährliche Leitveranstaltung von ADVANTAGE AUSTRIA in Warschau, die in Zusammenarbeit mit der Polnisch-Schweizerischen Handelskammer organisiert wird.





Diese Ausgabe findet erneut in Partnerschaft mit Boyden Poland, Grant Thornton und mBank statt. Dank ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung wird das Programm um fundierte wirtschaftliche Analysen, Marktbeobachtungen und praxisorientierte Einschätzungen bereichert.





Die Veranstaltung bietet Entscheidungsträgern, Unternehmern und Vertreter:innen internationaler Unternehmen die Möglichkeit, aktuelle wirtschaftliche Trends, regulatorische Rahmenbedingungen sowie Zukunftsperspektiven für Investitionen in Polen zu diskutieren. Im Anschluss an den fachlichen Teil lädt ein Networking-Cocktail zum Austausch in angenehmer Atmosphäre ein.





Programm:





17:30–18:00 Uhr | Registrierung

18:00–18:10 Uhr | Begrüßung

Christian Lassnig, ADVANTAGE AUSTRIA

Ulrich Schwendimann, Polnisch-Schweizerische Handelskammer

Marcin Diakonowicz, Grant Thornton

18:10–18:25 Uhr | Wirtschaftsausblick 2027

Marcin Mrowiec, PhD, Grant Thornton

18:25–18:40 Uhr | Wirtschaftsausblick 2027

Marcin Mazurek, PhD, Chefökonom, mBank

18:40–18:50 Uhr | Polens demografische Herausforderung:

Die Zukunft des Arbeitsmarktes und darüber hinaus

Zbigniew Płaza, Boyden

18:50–19:00 Uhr | Fragen und Antworten

19:00–22:00 Uhr | Networking-Cocktail





Zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.





Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns – das Team von ADVANTAGE AUSTRIA Warschau.