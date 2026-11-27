Economic Outlook 2027
-
PL
-
Economic Outlook 2027 ist eine jährliche Leitveranstaltung von ADVANTAGE AUSTRIA in Warschau, die in Zusammenarbeit mit der Polnisch-Schweizerischen Handelskammer organisiert wird.
Diese Ausgabe findet erneut in Partnerschaft mit Boyden Poland, Grant Thornton und mBank statt. Dank ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung wird das Programm um fundierte wirtschaftliche Analysen, Marktbeobachtungen und praxisorientierte Einschätzungen bereichert.
Die Veranstaltung bietet Entscheidungsträgern, Unternehmern und Vertreter:innen internationaler Unternehmen die Möglichkeit, aktuelle wirtschaftliche Trends, regulatorische Rahmenbedingungen sowie Zukunftsperspektiven für Investitionen in Polen zu diskutieren. Im Anschluss an den fachlichen Teil lädt ein Networking-Cocktail zum Austausch in angenehmer Atmosphäre ein.
Programm:
17:30–18:00 Uhr | Registrierung
18:00–18:10 Uhr | Begrüßung
Christian Lassnig, ADVANTAGE AUSTRIA
Ulrich Schwendimann, Polnisch-Schweizerische Handelskammer
Marcin Diakonowicz, Grant Thornton
18:10–18:25 Uhr | Wirtschaftsausblick 2027
Marcin Mrowiec, PhD, Grant Thornton
18:25–18:40 Uhr | Wirtschaftsausblick 2027
Marcin Mazurek, PhD, Chefökonom, mBank
18:40–18:50 Uhr | Polens demografische Herausforderung:
Die Zukunft des Arbeitsmarktes und darüber hinaus
Zbigniew Płaza, Boyden
18:50–19:00 Uhr | Fragen und Antworten
19:00–22:00 Uhr | Networking-Cocktail
Zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns – das Team von ADVANTAGE AUSTRIA Warschau.