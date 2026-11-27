Prognozy gospodarcze na nadchodzący rok – we współpracy ze Szwajcarską Izbą Handlową



Economic Outlook 2027 to coroczne wydarzenie organizowane przez ADVANTAGE AUSTRIA w Warszawie we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą.





Tegoroczna edycja ponownie odbywa się przy udziale partnerów: Boyden Poland, Grant Thornton oraz mBank, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu wzbogacą merytoryczną część spotkania o analizy ekonomiczne, obserwacje rynkowe i praktyczne komentarze.





Wydarzenie stanowi doskonałą okazję dla decydentów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm międzynarodowych do omówienia aktualnych trendów gospodarczych, regulacji oraz przyszłych perspektyw inwestycyjnych w Polsce. Po części merytorycznej zapraszamy również na koktajl networkingowy sprzyjający rozmowom i wymianie doświadczeń.







AGENDA:

17.30 – 18.00 | Rejestracja

18.00 – 18.10 | Powitanie

Christian Lassnig, Advantage Austria Ulrich Schwendimann, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Marcin Diakonowicz, Grant Thornton

18.10 – 18.25 | Economic Outlook for 2027- Marcin Mrowiec, PhD. Grant Thornton

18.25 – 18.40 | Economic Outlook for 2027- Marcin Mazurek, PhD. Główny Ekonomista, mBank

18.40 – 18.50 | Poland´s Demographic Challenge: The Future od the Labour Market and Beyond - Zbigniew Płaza, Boyden

18.50 – 19.00 | Q&A Session

19.00 – 22.00 | Networking Coctail

LINK DO REJESTRACJI

Prosimy o rejestrację do dnia 10 grudnia 2026.





Cieszymy się na spotkanie z Państwem podczas wydarzenia!