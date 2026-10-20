Speed Business Mixer IGCC 2026
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Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warschau
PL
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Mittwoch, 4. November 2026 | 17:30–21:30 Uhr
Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warschau
ADVANTAGE AUSTRIA lädt gemeinsam mit 14 internationalen Handelskammern der International Group of Chambers of Commerce (IGCC) zum Speed Business Mixer Warsaw 2026 ein.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Netzwerk gezielt zu erweitern, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Märkten zu entdecken.
Das erwartet Sie:
- Drei Runden strukturierter B2B-Gespräche à 20 Minuten
- Gezielte Kontaktmöglichkeiten mit potenziellen Geschäftspartnern
- Networking Business Drink zum Austausch in entspannter Atmosphäre
Programm
- 17:30–18:00 Uhr | Registrierung
- 18:00–18:15 Uhr | Begrüßung
- 18:15–19:30 Uhr | Speed Business Mixer
- 19:30–21:30 Uhr | Networking Business Drink
Teilnahmegebühren
- WKÖ-Mitgliedsunternehmen: 75 EUR / 300 PLN zzgl. MwSt.
- Andere Unternehmen: 120 EUR / 500 PLN zzgl. MwSt.
Pro Unternehmen kann eine Person an den B2B-Runden teilnehmen. Weitere Teammitglieder sind beim Networking Business Drink willkommen.
Anmeldung bis 29. Oktober 2026: [LINK ZUR ANMELDUNG]
Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Nichterscheinen ohne fristgerechte Abmeldung per E-Mail an warszawa@advantageaustria.org bis zum 29. Oktober 2026 behalten sich die Veranstalter vor, eine Gebühr von 75 EUR / 300 PLN zzgl. MwSt. zu berechnen.
Neue Kontakte. Neue Chancen. Neue Perspektiven.
Wir freuen uns auf Sie!