Speed Business Mixer IGCC 2026

Lernen Sie neue Geschäftspartner kennen und entdecken Sie neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Mittwoch, 4. November 2026 | 17:30–21:30 Uhr

Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warschau

ADVANTAGE AUSTRIA lädt gemeinsam mit 14 internationalen Handelskammern der International Group of Chambers of Commerce (IGCC) zum Speed Business Mixer Warsaw 2026 ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Netzwerk gezielt zu erweitern, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Märkten zu entdecken.

Das erwartet Sie:

Drei Runden strukturierter B2B-Gespräche à 20 Minuten

Gezielte Kontaktmöglichkeiten mit potenziellen Geschäftspartnern

Networking Business Drink zum Austausch in entspannter Atmosphäre

Programm

17:30–18:00 Uhr | Registrierung

18:00–18:15 Uhr | Begrüßung

18:15–19:30 Uhr | Speed Business Mixer

19:30–21:30 Uhr | Networking Business Drink

Teilnahmegebühren

WKÖ-Mitgliedsunternehmen: 75 EUR / 300 PLN zzgl. MwSt.

Andere Unternehmen: 120 EUR / 500 PLN zzgl. MwSt.

Pro Unternehmen kann eine Person an den B2B-Runden teilnehmen. Weitere Teammitglieder sind beim Networking Business Drink willkommen.

Anmeldung bis 29. Oktober 2026: [LINK ZUR ANMELDUNG]



Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Nichterscheinen ohne fristgerechte Abmeldung per E-Mail an warszawa@advantageaustria.org bis zum 29. Oktober 2026 behalten sich die Veranstalter vor, eine Gebühr von 75 EUR / 300 PLN zzgl. MwSt. zu berechnen.

Neue Kontakte. Neue Chancen. Neue Perspektiven.

Wir freuen uns auf Sie!



