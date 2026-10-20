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Spotkaj się z firmami austriackimi podczas wydarzeń

Speed Business Mixer IGCC 2026

  • Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warschau
    PL
Poznaj nowych partnerów biznesowych i odkryj nowe możliwości współpracy.  

Środa, 4 listopada 2026 r. | 17:30–21:30

Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa

 

ADVANTAGE AUSTRIA wraz z 14 międzynarodowymi izbami gospodarczymi zrzeszonymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC) zaprasza na Speed Business Mixer Warsaw 2026.

Wykorzystaj okazję, aby świadomie rozwijać swoją sieć kontaktów, nawiązywać nowe relacje biznesowe i odkrywać możliwości współpracy z firmami z różnych branż i rynków.

 

Co na Ciebie czeka?

  • Trzy rundy spotkań B2B, każda trwająca 20 minut
  • Możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi
  • Networking Business Drink – przestrzeń do rozmów i wymiany doświadczeń w swobodnej atmosferze

Agenda

  • 17:30–18:00 | Rejestracja
  • 18:00–18:15 | Powitanie
  • 18:15–19:30 | Speed Business Mixer
  • 19:30–21:30 | Networking Business Drink

Opłaty za udział

  • Firmy zrzeszone w Austriackiej Izbie Gospodarczej (WKÖ): 75 EUR / 300 PLN + VAT
  • Pozostałe firmy: 120 EUR / 500 PLN + VAT

W spotkaniach B2B może uczestniczyć jedna osoba z każdej firmy.

Pozostali członkowie zespołu są mile widziani podczas Networking Business Drink.

 

Zarejestruj się do 29 października 2026 r.: LINK DO REJESTRACJI

 

Ważna informacja: Rejestracja jest wiążąca. W przypadku nieobecności i braku rezygnacji zgłoszonej najpóźniej do 29 października 2026 r. na adres warszawa@advantageaustria.org organizatorzy zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 75 EUR / 300 PLN + VAT.

 

Jeden wieczór. Nowe kontakty. Więcej biznesu.

 

Do zobaczenia!