Speed Business Mixer IGCC 2026
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Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warschau
PL
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Środa, 4 listopada 2026 r. | 17:30–21:30
Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23, Warszawa
ADVANTAGE AUSTRIA wraz z 14 międzynarodowymi izbami gospodarczymi zrzeszonymi w ramach International Group of Chambers of Commerce (IGCC) zaprasza na Speed Business Mixer Warsaw 2026.
Wykorzystaj okazję, aby świadomie rozwijać swoją sieć kontaktów, nawiązywać nowe relacje biznesowe i odkrywać możliwości współpracy z firmami z różnych branż i rynków.
Co na Ciebie czeka?
- Trzy rundy spotkań B2B, każda trwająca 20 minut
- Możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi
- Networking Business Drink – przestrzeń do rozmów i wymiany doświadczeń w swobodnej atmosferze
Agenda
- 17:30–18:00 | Rejestracja
- 18:00–18:15 | Powitanie
- 18:15–19:30 | Speed Business Mixer
- 19:30–21:30 | Networking Business Drink
Opłaty za udział
- Firmy zrzeszone w Austriackiej Izbie Gospodarczej (WKÖ): 75 EUR / 300 PLN + VAT
- Pozostałe firmy: 120 EUR / 500 PLN + VAT
W spotkaniach B2B może uczestniczyć jedna osoba z każdej firmy.
Pozostali członkowie zespołu są mile widziani podczas Networking Business Drink.
Zarejestruj się do 29 października 2026 r.: LINK DO REJESTRACJI
Ważna informacja: Rejestracja jest wiążąca. W przypadku nieobecności i braku rezygnacji zgłoszonej najpóźniej do 29 października 2026 r. na adres warszawa@advantageaustria.org organizatorzy zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 75 EUR / 300 PLN + VAT.
Jeden wieczór. Nowe kontakty. Więcej biznesu.
Do zobaczenia!