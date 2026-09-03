DrainBot GmbH

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النمسا في قطر
النمسا في قطر
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الطاقة المتجددة
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شركات
الهندسة المعمارية
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شركات
الأثاث / التصميم الداخلي
نظرة شاملة
أرقام وحقائق
شركات
لبنية التحتية للنقل/هندسة تحت الأرض
نظرة شاملة
أرقام وحقائق
شركات
صنايع خودرو سازي
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أرقام وحقائق
شركات
النشر / الإعلام / الإعلان
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أرقام وحقائق
شركات
التكنولوجيا البيئية
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الموسيقى / الأفلام / الترفيه
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الموضة
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شركات
الكهرباء / الإلكترونيات / وهندسة الميكاترونكس
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أرقام وحقائق
شركات
الزراعة
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أرقام وحقائق
شركات
صناعة الأحراج / الأخشاب
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أرقام وحقائق
شركات
هندسة المنشأت والإنشاء / المصانع الذكية
نظرة شاملة
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شركات
المواد الكيميائية / البلاستيك
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أرقام وحقائق
شركات
الورق / التعبئة والتغليف
نظرة شاملة
أرقام وحقائق
شركات
المباني / مواد البناء
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أرقام وحقائق
شركات
علوم الحياة والأدوية
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أرقام وحقائق
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صناعة الطاقة
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شركات
الفنون / الثقافة
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التعدين
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البنوك/التأمين
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التعليم
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الأطعمة العضوية
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شركات
التصميم
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شركات
الإستشارات
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السكك الحديدية
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المأكولات / المشروبات الغازية
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شركات
التكنولوجيات الحضارية
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المواد الجديدة / المواد المركّبة
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أرقام وحقائق
شركات
المعادن / معالجة المعادن
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شركات
كفاءة استخدام الطاقة / المباني الخضراء
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Inhalt
DrainBot GmbH
حول
DrainBot - يعد أول نظام آلي في العالم لصيانة الصرف الصحي بالأنفاق
القطاع
لبنية التحتية للنقل/هندسة تحت الأرض
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
DrainBot GmbH
Riesstraße 19c
8063 Eggersdorf bei Graz
النمسا
office@drainbot.com
https://www.drainbot.com
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الكلمة الأساسية
اختيار القطاع
البناء / البنية التحتية
العقارات / إدارة العقارات
تكنولوجيا البناء / العمارة الداخلية
الهندسة المعمارية
لبنية التحتية للنقل/هندسة تحت الأرض
المباني / مواد البناء
التكنولوجيات الحضارية
كفاءة استخدام الطاقة / المباني الخضراء
الصناعات الابداعية
الهندسة المعمارية
الأثاث / التصميم الداخلي
النشر / الإعلام / الإعلان
الموسيقى / الأفلام / الترفيه
الموضة
الفنون / الثقافة
التصميم
الطاقة / الاستدامة / الموارد الطبيعية
الطاقة المتجددة
التكنولوجيا البيئية
الزراعة
صناعة الأحراج / الأخشاب
صناعة الطاقة
التعدين
كفاءة استخدام الطاقة / المباني الخضراء
الغذاء / التجزئة / السلع الاستهلاكية
الجيل الفضي
النبيذ / البيرة / الكحول
الأطعمة العضوية
المأكولات / المشروبات الغازية
الرياضة / الترفيه
صناعة / الآت / المواد
الكهرباء / الإلكترونيات / وهندسة الميكاترونكس
هندسة المنشأت والإنشاء / المصانع الذكية
المواد الكيميائية / البلاستيك
الورق / التعبئة والتغليف
المواد الجديدة / المواد المركّبة
المعادن / معالجة المعادن
إمكانية التنقل
صنايع خودرو سازي
الصناعات البحرية
السكك الحديدية
الفضاء الجوي / الحماية
الخدمات اللوجستية
الخدمات
البنوك/التأمين
الهندسة
التعليم
المعرفة والدراية السياحية ومرافقها التحتية
الإستشارات
السياحة الى النمسا
الرياضة / الترفيه
التكنولوجيا
الاتصالات
هندسة المنشأت والإنشاء / المصانع الذكية
البرمجة وتكنولوجيا المعلومات
الفضاء الجوي / الحماية
التكنولوجيات الحضارية
المواد الجديدة / المواد المركّبة
الصحة
الجيل الفضي
علوم الحياة والأدوية
البنية الأساسية الصحية ,والمؤسسات الصحية
التكنولوجيا الطبية ومعدات المختبرات