DrainBot GmbH

ادفانتج اوستريا - شبكتنا العالمية من اجلكم

تقدم ادفانتج اوستريا التي تتكون من 100 مكتب في اكثر من 70 دولة حول العالم، مجموعة من الخدمات واسعة النطاق للشركات النمساوية وشركائها في الأعمال التجارية الدولية. حوالي 800 موظفا مستعدين لمساعدتك في تحديد مواقع الشركات النمساوية الموردة والشركاء التجاريين. نحن نقوم سنويا بتنظيم حوالي 800 فعالية لتكوين علاقات تجارية جديدة. هناك أيضا العديد من الخدمات الاخرى التي تقدمها مكاتب ادفانتج اوستريا كالتعريف بالشركات النمساوية الباحثة عن مستوردين اوموزعين أو وكلاء الى توفير معلومات مفصلة عن الوضع الاقتصادي المحلي و كيفيه دخول السوق النمساوي.



فرصًا تجارية دولية من خلال ADVANTAGE AUSTRIA تقدم الترويج لمنتجات وخدمات الشركات النمساوية في جميع أنحاء العالم ، و ذلك من خلال دعم الشركات والمؤسسات خارج النمسا لبناء علاقات قوية مع الشركات النمساوية و كذلك تعزيز تبادل أفضل العقول والابتكارات من النمسا والعالم.



عن هذه الصفحة

www.advantageaustria.org هي الصفحة الإلكترونية الرسمية للأعمال التجارية النمساوية حول العالم. تعرض الصفحة الشركات النمساوية المتخصصة في التصدير والاستيراد وتخلق فرص تجارية مهمة. يمكنك التواصل بمكتب ADVANTAGE AUSTRIA المحلي أو يمكنك تصفح العروض التجارية على حسب القطاع.