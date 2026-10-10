E. Hawle Armaturenwerke GmbH
حول
تأسست الشركة العائلية Hawle عام 1948 لتصبح اليوم شركة رائدة عالميًا في تصنيع المعدات الثقيلة. وتنتج مجموعة Hawle Austria Group معدات ذات جودة طويلة الأمد لأنظمة مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي وفقًا للقواعد والمعايير الأوروبية وبموجب قواعد ومعايير أكثر صرامة منها.
تأسست الشركة العائلية Hawle عام 1948 لتصبح اليوم شركة رائدة عالميًا في تصنيع المعدات الثقيلة. وتنتج مجموعة Hawle Austria Group معدات ذات جودة طويلة الأمد لأنظمة مياه الشرب وأنظمة الصرف الصحي وفقًا للقواعد والمعايير الأوروبية وبموجب قواعد ومعايير أكثر صرامة منها.
ويؤكد ضمان الجودة المميز الذي يصل إلى 10 سنوات في قطاع ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
النمسا
4840 Vöcklabruck
النمسا