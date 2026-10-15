Herz Energietechnik GmbH
حول
شركة HERZ لتقنية الطاقة: العارض الكامل لنظم الطاقة المتجددة!
شركة HERZ لتقنية الطاقة: العارض الكامل لنظم الطاقة المتجددة!
بفضل أحدث نظم تسخين رقاقات الخشب والقطع الصغيرة ومراحل قرمات الخشب والمضخات الحرارية تقدم شركة HERZ قطاعًا شاملاً من نظم التسخين الحديثة الصديقة للبيئة التي من شأنا أن توفر أعلى معايير الراحة وأفضل وسائل صديقة للمستهلك.
باقة المنتجات المطروحة تقدم لك كل ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Herz Energietechnik GmbH
Herzstraße 1
7423 Pinkafeld
النمسا
7423 Pinkafeld
النمسا