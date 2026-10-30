MTA-Messtechnik GmbH
حول
تركز شركة MTA Messtechnik ذات المسؤولية المحدودة على بحث وتطوير تقنيات صناعة المياه والصرف الصحي وإنتاج منتجات مبتكره تقنيًا.
تركز شركة MTA Messtechnik ذات المسؤولية المحدودة على بحث وتطوير تقنيات صناعة المياه والصرف الصحي وإنتاج منتجات مبتكره تقنيًا.
وتُعد شركة MTA Messtechnik ذات المسؤولية المحدودة شركة رائدة في تطبيقات الفحص والصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي المحلية، وتنظيف شبكات مياه الشرب على وجه الخصوص.
وتبني شركة MTA Messtechnik ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
النمسا
9300 St. Veit an der Glan
النمسا