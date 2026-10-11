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O.M. Meissl Technology GmbH

حول
الشعار

تقدم شركة O.M.Meissl GmbH حلولًا متنوعة في مجال تقنية البيئة والطاقة المتجددة. ويشمل قطاع المنتجات تلك المخصصة لمعالجة المياه ومياه الصرف والطاقة الشمسية والعزل والصناعات الزراعية.

وتشمل باقة المنتجات ما يلي:
• نظام DAREIOS®، تقنية مدمجة لمعالجة المياه ومياه الصرف، بالاستناد إلى إجراء عملية أكسدة كهروكيميائية ذات ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

O.M. Meissl Technology GmbH
Unterer Bahnweg 2
8724 Spielberg
النمسا
erich.glawogger@ommeissl.com
http://www.ommeissl.com
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