O.M. Meissl Technology GmbH
حول
تقدم شركة O.M.Meissl GmbH حلولًا متنوعة في مجال تقنية البيئة والطاقة المتجددة. ويشمل قطاع المنتجات تلك المخصصة لمعالجة المياه ومياه الصرف والطاقة الشمسية والعزل والصناعات الزراعية.
تقدم شركة O.M.Meissl GmbH حلولًا متنوعة في مجال تقنية البيئة والطاقة المتجددة. ويشمل قطاع المنتجات تلك المخصصة لمعالجة المياه ومياه الصرف والطاقة الشمسية والعزل والصناعات الزراعية.
وتشمل باقة المنتجات ما يلي:
• نظام DAREIOS®، تقنية مدمجة لمعالجة المياه ومياه الصرف، بالاستناد إلى إجراء عملية أكسدة كهروكيميائية ذات ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
O.M. Meissl Technology GmbH
Unterer Bahnweg 2
8724 Spielberg
النمسا
8724 Spielberg
النمسا