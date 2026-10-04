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SANLAS Holding GmbH

حول
الشعار

تُعد شركة Sanlas Holding GmbH واحدة من أبرز وأهم مقدمي الخدمات الطبية في النمسا وتدير 12 منشأة طبية وفندقين.

كما توفر شركة Sanlas Holding GmbH للمرضى الدوليين رعاية كاملة قبل وأثناء وبعد إقامتهم (سواءً كانت إجراءات طلب التأشيرة، أعمال ترجمة وما إلى ذلك).

وتشمل مجموعة الخدمات التي تُقدمها الشركة: إعادة التأهيل العصبي ...

القطاع

كيفية التواصل

كيفية التواصل

المركز الرئيسي

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
النمسا
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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