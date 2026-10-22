Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
حول
Seal Maker هي شركة عالمية تُنتج المنتجات شبه الجاهزة ذات القيمة العالية والمخارط التي يتم التحكم فيها بالكمبيوتر وموانع التسرب، والتي تُستخدم في جميع المجالات الصناعية. وتأتي الأنظمة المتكاملة التي يتم التحكم فيها بالكمبيوتر مُرفقة ببرنامج خاص وتُستخدم للمعالجة السريعة منخفضة التكلفة للمنتجات شبه الجاهزة الخاصة بموانع ...
كيفية التواصل
كيفية التواصل
المركز الرئيسي
Seal Maker Produktions- und Vertriebs GmbH
Viktor-Kaplan-Allee 7
7025 Pöttelsdorf
النمسا
7025 Pöttelsdorf
النمسا