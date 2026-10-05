النقل والمرور

تتطابق قواعد السير وإشارات المرور في النمسا عادةً مع مثيلتها في الدول الأوروبية. وتطبق في النمسا على كل الأوتوسترادات والطرق السريعة: رسوم الطرقات الإلزامية .
التعليمات الخاصة بالسيارات
ولا حاجة لأي وثائق جمركية للسيارة عند عبوركم الحدود إلى داخل النمسا. وتسمح لكم رخصة السوق الأجنبية بقيادة السيارة في النمسا لمدة عام كامل
كما يعترف في النمسا بكل رخص السوق الصادرة من دول المنطقة الأوروبية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي. أما المسافرون القادمون من دول أخرى فيحتاجون إلى رخصة سوق دولية إذا لم يكن هناك اتفاق خاص حول هذا الموضوع بين النمسا وبلدهم. وإلاّ فإن ترجمة رخصة السوق الوطنية إلى اللغة الألمانية تعد كافية. وتستطيعون الاستعلام حول ذلك من ومن نوادي السيارات النمساوية ÖAMTC نادي السيارات و ARBÖ نادي السيارات .
يجب على كل السيارات الأجنبية أن تضع على الجهة الخلفية لها الشارة الدولية التي تدل على البلد الذي تنتمي إليه.
مكنكم عند عبوركم الحدود إلى النمسا بالسيارة أن تدخلوا معكم عشرة ليترات من الوقود في صفيحة احتياطية بالإضافة لما هو موجود في خزان السيارة. يستطيع المسافرون الذين ليس لديهم مكان إقامة دائم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أن يستخدموا سياراتهم دون أية رسوم ودون الحاجة لاستصدار أية وثائق بهذا الشأن، لمدة ستة أشهر ولأغراض خاصة في دول الاتحاد الأوروبي ، أما بعد هذه الفترة فيجب إخراج السيارة دون أي تغيير في وضعيتها.
تحديد السرعة
السرعات القصوى المسموح بها - إذا لم تكن هناك شاخصات مرورية تحدد السرعة:
سيارات الركاب الصغيرة والدراجات النارية:
- على الطرقات العادية خارج المناطق المأهولة: 100 كم بالساعة
- على الأوتوسترادات: 130 كم بالساعة 130
- في المناطق المأهولة وبين الشاخصات المرورية التي تحدد البلدات والمدن: 50 كم بالساعة
السيارات السياحية حتى وزن 3500 كغ :
- في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة
- الطرقات العادية: 100 كم بالساعة
- الأوتوسترادات: 130 كم بالساعة
,سيارات الركاب الصغبرة مع مقطورات خفيفة حتى 750 كغ وآليات قاطرة حتى 3,5 طن الوزن الإجمالي المسموح به:
- في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة
- على الأوتوسترادات والطرقات العادية: 100 كم بالساعة
السيارات السياحية الصغيرة مع مقطورة تزيد عن 750 كغ (الآليات القاطرة مع مقطورةلاتزيد عن 3,5 طن كوزن إجمالي مسموح به):
- في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة
- على الطرقات العادية: 80 كم بالساعة
- لى الأوتوسترادات: 100 كم بالساعة
حافلات الركاب الكبيرة:
- في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة
- على الطرقات العادية: 80 كم بالساع
- على الأوتوسترادات: 100 كم بالساعة، ولكن بين الساعة 22والساعة 5 من الصباح التالي 90 كم بالساعة فقط على بعض الأوتوسترادات
ممر طوارئ إلزامي
من 1 يناير 2012، على جميع مستخدمي الطرق في النمسا تشكيل ممر لسيارات الطوارئ (ممر طوارئ) كلما حدث ازدحام على الطرق السريعة و الرئيسية. ممر الطوارئ يمكن سيارات الطوارىء للوصول أسرع الى موقع الحدث.
متطلبات سترة عالية الوضوح
ويسري على كل شوارع النمسا وطرقاتها، فيما عدا ضمن المدن والمناطق المأهولة، الالتزام بوجود سترة تنبيه. وهذا يعني أن تكون دائماً مع السائق في كل سيارةسترة عاكسة للتنبيه في حالة حادثة أو عطل يلبسها السائق في حال وجوده على الطريق العام. وهذا ما يعني التزاماً مضاعفاً بوجود السترة وارتدائها عند الضرورة، وبالتالي تكون المخالفة أيضاً مضاعفة في حال وقوعها.كما يمكن طلب رؤية السترة المنبهة أثناء الرقابة المرورية.
الأطفال في السيارات
أما الأطفال دون الرابعة عشرة والذين لا يتجاوز طولهم 150 سم فيجب أن يكونوا في مقاعد مناسبة أثناء السفر .كذلك لا يجوز أن يشغل المقعد الواحدَ أكثر من طفل واحد في السيارات السياحية الصغيرة أو السيارات العائلية أو حتى في فيما يسمى الباصات الصغيرة. كذلك يجب أن يكون الطفل في وضع يضمن له الأمان بالنسبة لسنه وحجمه .
المشروبات الكحولية مع القيادة
أما نسبة الكحول في الدم أثناء القيادة فلا يجوز أن تتعدى النصف بالألف في النمسا . وعند تجاوز هذا الحد تفرض غرامات مالية وإذا اقتضى الأمر يمكن سحب رخصة الثيادة أيضاً.
وجوب الالتزام بالحزام
كذلك فإن وضع حزام الأمان مفروض على كل طرقات النمسا.
المخابرات الهاتفية في السيارة
ولا يجوز التكلم بالهاتف أثناء القيادة إلاّ باستخدام سماعة إضافية. ويجب أن تكون التجهيزات الإضافية للكلام الحر بالهاتف موضوعة بشكل لا يعيق استخدام اليدين في القيادة وخاصة المقود
تعليمات لراكبي الدراجات النارية
وارتداء قبعات الرأس الواقية مفروضة على كل سائقي الآليات ذات العجلتين في النمسا. عند قيادة السيارة يجب تشغيل المصباح الامامي الخافت حتى خلال النهار. ملصقات الرسوم الزامية.
الوقود
وتوزع كل محطات الوقود في النمسا بنزين عادي 91 أوكتان خالٍ من الرصاص وكذلك بنزين سوبر أوروبي 95 أوكتان خالٍ من الرصاص بالإضافة إلى بنزين فوق السوبر خالٍ من الرصاص 98 أوكتان. وبيع البنزين الذي يحتوي على الرصاص ممنوع في النمسا، وهناك مواد خاصة للإضافة إلى البنزين في الآليات التي لا تحتوي محركاتها على بخاخات تباع في كل محطات الوقود النمساوية
حادث مروري أوعطل فني
كما يجب حتماً إبلاغ الشرطة عند كل حادث سير يتعرض فيه الأشخاص لإصابة، أما إذا كانت الأضرار مادية فقط، فيجب إبلاغ الشرطة فقط عند عدم القدرة على الحصول على المعلومات الضرورية للطرفين في حادث ما. ويسير ناديا السيارات ÖAMTC و ARBÖ على مدار الساعة خدمات لإصلاح الأعطال يستطيع كل السائقين الاستفادة منها مجاناً للمنتسبين إلى النادي ولقاء أجر لغير المنتسبين.
|أرقام هواتف الطوارىء دون الحاجة إلى رمز المدينة
|الطوارىء في أوروبا
|112
|الإطفاء
|122
|الشرطة
|133
|الإسعاف/ طبيب طوارىء
|144
|طلب الخدمة الطبية لاسلكياً
|141
|الإسعاف في المناطق الجبلية
|140
|المساعدة عند الأعطال من قبل نادي ÖAMTC
|120
|خدمات الإصلاح من قبل نادي ARBÖ
|123
الأخبار عن حالة المرور
ويمكن الحصول على المعلومات المرورية عن كل طرقات النمسا وعن الطرقات الرئيسية التي تصلها بالدول المجاورة، كل نصف ساعةمن إذاعةالنمسا 3 وفي الحالات الاضطرارية والأوضاع الخطرة، يقطع البث مباشرة وتذاع المعلومات الضرورية من كل محطات الإذاعة . ويمكن الحصول على معلومات مرورية على مدار الساعة بالاتصال المجاني على رقم الهاتف التالي 0800 600 601.
فيأتيكم الجواب حالاً. وتجدون معلومات أكثر عن ذلك على الأونلاين: oe3.ORF.في محطة الإذاعة .
وط الجوية النمساوية هي أكبر شركة طيران نمساوية وتدير شبكة خطوط عالمية الى ما يقارب 130 وجهة، كون شبكة خطوط الطيران في أوروبا الوسطى وشرق اوروبا كثيفة و متقاربة جدا بشكل خاص . الخطوط الجوية النمساوية هي فرع من مجموعة لوفتهانزا وعضو تحالف في ستار.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات في : رحلاتكم الجوية .
وفي المطارات التالية إمكانية التبديل في الخطوط الدولية
وهناك رحلات داخلية يومية بين هذه المطارات.
المكتب المركزي للاستعلامات حول الطيران وارحلات الجوية : 00431700722233
معلومات حول خطوط النقل المكوكية من وإلى مطار فيينا
يستغرق القطار الواصل بين وسط مدينة فيينا ومطارها ست عشرة دقيقة فقط (محطة القطار الوسطى في فيينا) CAT Schedule
تجدون أوقات السفر والتعرفة لخطوط النقل إلى مطار فيينا ومنه، في الرابط التالي: الموقع الإلكتروني لمطار فيينا , كذلك تجدون معلومات حول النقل بخطوط المترو السريع وحول سيارات الأجرة والتأجير وخدمات القل المكوكية وتعرفة كل هذه الوسائط .
توفر السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية (ÖBB) و WESTbahn خيارات تذاكر جذابة للسفر بالقطار عبر النمسا.
هل تعلم أنه يمكنك اصطحاب سيارتك أو دراجك النارية معك على متن القطار، دون المرور بالرحلة الشاقة على الطريق السريع؟
لا مشكلة عندك مطلقاً بنقل سيارتك معك في قطارات السكك الحديدية المجهزة بهذه الإمكانيةمعبر السيارات على طريق جبال تاورن
ÖBB سكك تاورن الحديدية للسيارات من تنقل سيارتك او دراجتك النارية عبر نفق التاورن ( بوكستاين – مالنتز- اوبرفلاخ 12 كم).
لمزيد من المعلومات بالإضافة الى شروط النقل و قواعد الامن و السلامة و العروض ، متوفرة في الملف التالي " سكك تاورن الحديدية للسيارات (PDF, 0.7MB) ".
معلومات
ويمكنكم الحصول على المعلومات التي ترغبون بها حول جداول مواعيد السفر كما يمكنكم الحجز أيضاً علىÖBB-Austrian Railway website [pdf, 612.5kb], وهاتفياً على مركز النداء الهاتفي لشركة الخطوط الحديدية النمساوية على الهاتف5 1717 43+ , وكذلك في كوى الحجوزات في محطات القطارات أو في المكاتب السياحية أو في نوادي السيارات .
إذا أحببت أن تتعرف على النمسا فيمكنك أن تختار بين عدد كبير من وسائط النقل. تعرّف على إمكانيات النقل المتعددة من أجل رحلة مريحة وسعيدة
السفن
تعمل بعض الشركات على خطوط ومسافات محدودة على نهر الدانوب. بالإضافة إلى ذلك هناك خطوط للنقل وللسياحة على بعض البحيرات النمساوية. ويمكن الحصول على معلومات تفصيلية فيما يلي
الحافلات
حافلات البريد التابعة للسكك الحديدية الاتحادية النمساوية تغطي 800 خط تتضمن فيها عدد 21.200 رحلة يومية في جميع انحاء النمسا. يمكن الوصول تقريبا الى جميع المناطق ذات صلة بالسياحة بالباص.
معلومات عن خدمة النقل بالباصات
سيارات الأجرة
أما سيارات الأجرة في المدن الكبيرة فهي مزودة بعدادات تم تعييرها رسمياً . وتحسب التعرفة بناءً على المسافة المقطوعة وعلى الزمن المستغرق.
معلومات عن خدمة التاكسي في فيينا
أما عند السفر من فيينا إلى المطار، يرجى طلب "سيارة أجرة خاصة بالمطار" وملاحظة أنه يجب دفع.
في الرحلات المتوجهة من فيينا الى المطار ( الرجاء تحديد "رحلة الى المطار" عند الحجز)، سيتم إضافة رسوم إضافية بقيمة 13 يورو الى المبلغ الإجمالي لسائق التاكسي. . وسيارات الأجرة المخصصة للمطار (airport taxis ) تنقل المسافرين من مطار شفيخات وإليه فقط وتنتظر المسافرين أمام المطار.ويجب ان تطلب سيارات الأجرة هذه مسبقاً ويحسب لها سعر ثابت بما في ذلك الأمتعة ودون أن يحسب أجر العودة إلى المطار فارغةً.
السكك الحديدية الجبلية
تعمل في النمسا حوالى3.000 العربات المعلقة (تيليفريك)، الكراسي المعلقة، المصاعد الساحبة ويصل الكثير منها إلى ارتفاعات تتجاوز ثلاثة آلاف متر.