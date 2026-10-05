النقل والمرور

تربط النمسا بكل الدول المجاورة لها شبكة ممتازة من الأوتوسترادات والطرقات السريعة والطرقات العادية. كما أنّ كل المعابر الحدودية على كل الطرقات، بما فيها الأوتوسترادات والطرق العادية، مفتوحة وتعمل ليلاً ونهاراً





تتطابق قواعد السير وإشارات المرور في النمسا عادةً مع مثيلتها في الدول الأوروبية. وتطبق في النمسا على كل الأوتوسترادات والطرق السريعة: رسوم الطرقات الإلزامية .

التعليمات الخاصة بالسيارات

ولا حاجة لأي وثائق جمركية للسيارة عند عبوركم الحدود إلى داخل النمسا. وتسمح لكم رخصة السوق الأجنبية بقيادة السيارة في النمسا لمدة عام كامل

كما يعترف في النمسا بكل رخص السوق الصادرة من دول المنطقة الأوروبية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي. أما المسافرون القادمون من دول أخرى فيحتاجون إلى رخصة سوق دولية إذا لم يكن هناك اتفاق خاص حول هذا الموضوع بين النمسا وبلدهم. وإلاّ فإن ترجمة رخصة السوق الوطنية إلى اللغة الألمانية تعد كافية. وتستطيعون الاستعلام حول ذلك من ومن نوادي السيارات النمساوية ÖAMTC نادي السيارات و ARBÖ نادي السيارات .

يجب على كل السيارات الأجنبية أن تضع على الجهة الخلفية لها الشارة الدولية التي تدل على البلد الذي تنتمي إليه.

مكنكم عند عبوركم الحدود إلى النمسا بالسيارة أن تدخلوا معكم عشرة ليترات من الوقود في صفيحة احتياطية بالإضافة لما هو موجود في خزان السيارة. يستطيع المسافرون الذين ليس لديهم مكان إقامة دائم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، أن يستخدموا سياراتهم دون أية رسوم ودون الحاجة لاستصدار أية وثائق بهذا الشأن، لمدة ستة أشهر ولأغراض خاصة في دول الاتحاد الأوروبي ، أما بعد هذه الفترة فيجب إخراج السيارة دون أي تغيير في وضعيتها.

تحديد السرعة

السرعات القصوى المسموح بها - إذا لم تكن هناك شاخصات مرورية تحدد السرعة:

سيارات الركاب الصغيرة والدراجات النارية:

على الطرقات العادية خارج المناطق المأهولة: 100 كم بالساعة

على الأوتوسترادات: 130 كم بالساعة 130

في المناطق المأهولة وبين الشاخصات المرورية التي تحدد البلدات والمدن: 50 كم بالساعة





السيارات السياحية حتى وزن 3500 كغ :

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة الطرقات العادية: 100 كم بالساعة

الطرقات العادية: 100 كم بالساعة الأوتوسترادات: 130 كم بالساعة





,سيارات الركاب الصغبرة مع مقطورات خفيفة حتى 750 كغ وآليات قاطرة حتى 3,5 طن الوزن الإجمالي المسموح به:

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة على الأوتوسترادات والطرقات العادية: 100 كم بالساعة





السيارات السياحية الصغيرة مع مقطورة تزيد عن 750 كغ (الآليات القاطرة مع مقطورةلاتزيد عن 3,5 طن كوزن إجمالي مسموح به):

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة على الطرقات العادية: 80 كم بالساعة

على الطرقات العادية: 80 كم بالساعة لى الأوتوسترادات: 100 كم بالساعة





حافلات الركاب الكبيرة:

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة

في المناطق المأهولة: 50 كم بالساعة على الطرقات العادية: 80 كم بالساع

على الطرقات العادية: 80 كم بالساع على الأوتوسترادات: 100 كم بالساعة، ولكن بين الساعة 22والساعة 5 من الصباح التالي 90 كم بالساعة فقط على بعض الأوتوسترادات





ممر طوارئ إلزامي

من 1 يناير 2012، على جميع مستخدمي الطرق في النمسا تشكيل ممر لسيارات الطوارئ (ممر طوارئ) كلما حدث ازدحام على الطرق السريعة و الرئيسية. ممر الطوارئ يمكن سيارات الطوارىء للوصول أسرع الى موقع الحدث.

متطلبات سترة عالية الوضوح



ويسري على كل شوارع النمسا وطرقاتها، فيما عدا ضمن المدن والمناطق المأهولة، الالتزام بوجود سترة تنبيه. وهذا يعني أن تكون دائماً مع السائق في كل سيارةسترة عاكسة للتنبيه في حالة حادثة أو عطل يلبسها السائق في حال وجوده على الطريق العام. وهذا ما يعني التزاماً مضاعفاً بوجود السترة وارتدائها عند الضرورة، وبالتالي تكون المخالفة أيضاً مضاعفة في حال وقوعها.كما يمكن طلب رؤية السترة المنبهة أثناء الرقابة المرورية.

الأطفال في السيارات

أما الأطفال دون الرابعة عشرة والذين لا يتجاوز طولهم 150 سم فيجب أن يكونوا في مقاعد مناسبة أثناء السفر .كذلك لا يجوز أن يشغل المقعد الواحدَ أكثر من طفل واحد في السيارات السياحية الصغيرة أو السيارات العائلية أو حتى في فيما يسمى الباصات الصغيرة. كذلك يجب أن يكون الطفل في وضع يضمن له الأمان بالنسبة لسنه وحجمه .

المشروبات الكحولية مع القيادة

أما نسبة الكحول في الدم أثناء القيادة فلا يجوز أن تتعدى النصف بالألف في النمسا . وعند تجاوز هذا الحد تفرض غرامات مالية وإذا اقتضى الأمر يمكن سحب رخصة الثيادة أيضاً.

وجوب الالتزام بالحزام

كذلك فإن وضع حزام الأمان مفروض على كل طرقات النمسا.

المخابرات الهاتفية في السيارة

ولا يجوز التكلم بالهاتف أثناء القيادة إلاّ باستخدام سماعة إضافية. ويجب أن تكون التجهيزات الإضافية للكلام الحر بالهاتف موضوعة بشكل لا يعيق استخدام اليدين في القيادة وخاصة المقود

تعليمات لراكبي الدراجات النارية

وارتداء قبعات الرأس الواقية مفروضة على كل سائقي الآليات ذات العجلتين في النمسا. عند قيادة السيارة يجب تشغيل المصباح الامامي الخافت حتى خلال النهار. ملصقات الرسوم الزامية.

الوقود

وتوزع كل محطات الوقود في النمسا بنزين عادي 91 أوكتان خالٍ من الرصاص وكذلك بنزين سوبر أوروبي 95 أوكتان خالٍ من الرصاص بالإضافة إلى بنزين فوق السوبر خالٍ من الرصاص 98 أوكتان. وبيع البنزين الذي يحتوي على الرصاص ممنوع في النمسا، وهناك مواد خاصة للإضافة إلى البنزين في الآليات التي لا تحتوي محركاتها على بخاخات تباع في كل محطات الوقود النمساوية

حادث مروري أوعطل فني



كما يجب حتماً إبلاغ الشرطة عند كل حادث سير يتعرض فيه الأشخاص لإصابة، أما إذا كانت الأضرار مادية فقط، فيجب إبلاغ الشرطة فقط عند عدم القدرة على الحصول على المعلومات الضرورية للطرفين في حادث ما. ويسير ناديا السيارات ÖAMTC و ARBÖ على مدار الساعة خدمات لإصلاح الأعطال يستطيع كل السائقين الاستفادة منها مجاناً للمنتسبين إلى النادي ولقاء أجر لغير المنتسبين.

أرقام هواتف الطوارىء دون الحاجة إلى رمز المدينة الطوارىء في أوروبا 112 الإطفاء 122 الشرطة 133 الإسعاف/ طبيب طوارىء 144 طلب الخدمة الطبية لاسلكياً 141 الإسعاف في المناطق الجبلية 140 المساعدة عند الأعطال من قبل نادي ÖAMTC 120 خدمات الإصلاح من قبل نادي ARBÖ 123



الأخبار عن حالة المرور

ويمكن الحصول على المعلومات المرورية عن كل طرقات النمسا وعن الطرقات الرئيسية التي تصلها بالدول المجاورة، كل نصف ساعةمن إذاعةالنمسا 3 وفي الحالات الاضطرارية والأوضاع الخطرة، يقطع البث مباشرة وتذاع المعلومات الضرورية من كل محطات الإذاعة . ويمكن الحصول على معلومات مرورية على مدار الساعة بالاتصال المجاني على رقم الهاتف التالي 0800 600 601.

فيأتيكم الجواب حالاً. وتجدون معلومات أكثر عن ذلك على الأونلاين: oe3.ORF.في محطة الإذاعة .

