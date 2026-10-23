Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
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Firmensitz
4055 Pucking
Österreich
Firmenprofil
Concept Fresh ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Milchprodukten. Mit einer schlanken Struktur setzt das Unternehmen zusammen mit seinen Kunden und Auftraggebern klar definierte Marketing- und Vertriebsziele in Österreich und auf den internationalen Märkten um. Innovation, Qualität, Flexibilität, Service und engagierte Mitarbeiter sind der Antrieb.
Die Entwicklung von biologisch hergestellten Produkten steht heute im Mittelpunkt der Arbeit. Concept Fresh hat es sich zum Auftrag gemacht, ein spezialisierter Anbieter von hochwertigen Lebensmitteln zu sein. Besonders wichtig ist dem Unternehmen, dass die Produkte nachhaltig produziert, möglichst biologisch hergestellt werden und im besten Fall auch vegetarisch sind.
Geschäftswunsch
Hart-, Weich- und Schnittkäse
Milch- und Molkereiprodukte in Bio-Qualität
Concept Fresh möchte weiter expandieren und seinen Kundenkreis weltweit erweitern. Dazu sollen neue Kunden im Lebensmittel-Großhandel, Einzelhandel oder in der Gastronomie angesprochen werden.