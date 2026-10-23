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Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH

Predstavitev
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Concept Fresh je specializiran za razvoj, proizvodnjo in trženje mlečnih izdelkov.

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Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Hobelweg 20
4055 Pucking
Avstrija
+43722966177810
office@concept-fresh.at
http://www.concept-fresh.at
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O podjetju

Profil podjetja

Concept Fresh je specializiran za razvoj, proizvodnjo in trženje mlečnih izdelkov. Z vitko organizacijsko strukturo podjetje skupaj s svojimi strankami in naročniki učinkovito uresničuje jasno opredeljene marketinške in prodajne cilje v Avstriji ter na mednarodnih trgih. Gonilo podjetja so inovativnost, kakovost, prilagodljivost, odlična storitev ter predani sodelavci.

Razvoj ekološko pridelanih izdelkov je danes v središču delovanja. Concept Fresh si je zadal poslanstvo postati specializiran ponudnik visokokakovostnih živil. Podjetju je še posebej pomembno, da so izdelki proizvedeni trajnostno, kolikor je mogoče ekološko, in v najboljšem primeru tudi vegetarijanski.

Slika izdelka
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Slika izdelka
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Trdi, mehki in poltrdi siri

Mlečni in mlekarniški izdelki ekološke kakovosti

Concept Fresh želi nadalje širiti svoje poslovanje in razširiti krog strank po vsem svetu. V ta namen želi nagovoriti nove kupce v veleprodaji živil, maloprodaji ali gostinstvu.

Slika izdelka
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH