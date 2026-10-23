© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH

Concept Fresh je specializiran za razvoj, proizvodnjo in trženje mlečnih izdelkov. Z vitko organizacijsko strukturo podjetje skupaj s svojimi strankami in naročniki učinkovito uresničuje jasno opredeljene marketinške in prodajne cilje v Avstriji ter na mednarodnih trgih. Gonilo podjetja so inovativnost, kakovost, prilagodljivost, odlična storitev ter predani sodelavci.

Razvoj ekološko pridelanih izdelkov je danes v središču delovanja. Concept Fresh si je zadal poslanstvo postati specializiran ponudnik visokokakovostnih živil. Podjetju je še posebej pomembno, da so izdelki proizvedeni trajnostno, kolikor je mogoče ekološko, in v najboljšem primeru tudi vegetarijanski.

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