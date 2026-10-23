Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
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Sedež podjetja
4055 Pucking
Avstrija
Profil podjetja
Concept Fresh je specializiran za razvoj, proizvodnjo in trženje mlečnih izdelkov. Z vitko organizacijsko strukturo podjetje skupaj s svojimi strankami in naročniki učinkovito uresničuje jasno opredeljene marketinške in prodajne cilje v Avstriji ter na mednarodnih trgih. Gonilo podjetja so inovativnost, kakovost, prilagodljivost, odlična storitev ter predani sodelavci.
Razvoj ekološko pridelanih izdelkov je danes v središču delovanja. Concept Fresh si je zadal poslanstvo postati specializiran ponudnik visokokakovostnih živil. Podjetju je še posebej pomembno, da so izdelki proizvedeni trajnostno, kolikor je mogoče ekološko, in v najboljšem primeru tudi vegetarijanski.
Poslovne priložnosti
Trdi, mehki in poltrdi siri
Mlečni in mlekarniški izdelki ekološke kakovosti
Concept Fresh želi nadalje širiti svoje poslovanje in razširiti krog strank po vsem svetu. V ta namen želi nagovoriti nove kupce v veleprodaji živil, maloprodaji ali gostinstvu.