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Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.

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Die FH Wiener Neustadt bildet hochqualifizierte Absolventinnen in 47 Studiengängen an den Fakultäten Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Sport aus.

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Firmensitz

Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
Johannes-Gutenberg-Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Österreich
+4350421 1
office@fhwn.ac.at
http://www.fhwn.ac.at
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Wirtschaft, Technik, Gesundheit oder Sport studieren - Nähe Wien
Praxisorientiert. International anerkannt.

Wer wird am Arbeitsmarkt gesucht? Ganz klar: AbsolventInnen der FH Wiener Neustadt!
Die praxisorientierte Ausbildung, welche sich aus der Kombination von wissenschaftlichem Know-how sowie zahlreichen Projekten und Praktika zusammensetzt eröffnet unseren Studierenden beste Jobaussichten.

Aktuell absolvieren mehr als 4.600 Studierende ein Bachelor- oder Master-Studium an unseren Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg und Tulln.
Mehr als 20.000 AbsolventInnen haben ihr Studium bereits erfolgreich abgeschlossen.

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© Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
Studenten
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Geschäftswunsch

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Studium nahe Wien

Praxisnah studieren

Auch auf Internationalität wird großen Wert gelegt: Studierende aus 80 Nationen und Studiengänge auf Englisch: Business Consultancy International und Computer Science ; 100 Partnerhochschulen und Berufspraktika im Ausland

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