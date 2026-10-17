Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
2700 Wiener Neustadt
Österreich
Firmenprofil
Wirtschaft, Technik, Gesundheit oder Sport studieren - Nähe Wien
Praxisorientiert. International anerkannt.
Wer wird am Arbeitsmarkt gesucht? Ganz klar: AbsolventInnen der FH Wiener Neustadt!
Die praxisorientierte Ausbildung, welche sich aus der Kombination von wissenschaftlichem Know-how sowie zahlreichen Projekten und Praktika zusammensetzt eröffnet unseren Studierenden beste Jobaussichten.
Aktuell absolvieren mehr als 4.600 Studierende ein Bachelor- oder Master-Studium an unseren Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg und Tulln.
Mehr als 20.000 AbsolventInnen haben ihr Studium bereits erfolgreich abgeschlossen.
Geschäftswunsch
Studium nahe Wien
Praxisnah studieren
Auch auf Internationalität wird großen Wert gelegt: Studierende aus 80 Nationen und Studiengänge auf Englisch: Business Consultancy International und Computer Science ; 100 Partnerhochschulen und Berufspraktika im Ausland