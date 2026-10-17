Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
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Sedež podjetja
2700 Wiener Neustadt
Avstrija
Profil podjetja
Študirajte gospodarstvo, tehniko, zdravje ali šport – v bližini Dunaja.
Praktično usmerjeno. Mednarodno priznano.
Koga išče trg dela? Povsem jasno: diplomantke in diplomante FH Wiener Neustadt!
Praktično naravnano izobraževanje, ki združuje znanstveno znanje ter številne projekte in prakse, našim študentkam in študentom odpira odlične karierne možnosti.
Trenutno na naših lokacijah v Wiener Neustadt, Wieselburgu in Tullnu študira več kot 4.600 študentk in študentov na dodiplomskih in magistrskih programih.
Svoj študij je doslej uspešno zaključilo že več kot 20.000 diplomantk in diplomantov.
Poslovne priložnosti
Študij v bližini Dunaja
Praktično usmerjen študij
Tudi mednarodnosti pripisujemo velik pomen: študentke in študenti iz 80 držav in programi v angleščini: program mednarodnega poslovnega svetovanja - Business Consultancy International in računalništva - Computer Science; 100 partnerskih univerz ter možnost strokovnih praks v tujini.