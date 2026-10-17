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Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.

Predstavitev
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FH Wiener Neustadt izobražuje visoko usposobljene diplomantke in diplomante v 47 študijskih programih na fakultetah gospodarstvo, tehnika, zdravje in šport.

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Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
Johannes-Gutenberg-Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Avstrija
+4350421 1
office@fhwn.ac.at
http://www.fhwn.ac.at
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O podjetju

Profil podjetja

Študirajte gospodarstvo, tehniko, zdravje ali šport – v bližini Dunaja.
Praktično usmerjeno. Mednarodno priznano.

Koga išče trg dela? Povsem jasno: diplomantke in diplomante FH Wiener Neustadt!
Praktično naravnano izobraževanje, ki združuje znanstveno znanje ter številne projekte in prakse, našim študentkam in študentom odpira odlične karierne možnosti.

Trenutno na naših lokacijah v Wiener Neustadt, Wieselburgu in Tullnu študira več kot 4.600 študentk in študentov na dodiplomskih in magistrskih programih.
Svoj študij je doslej uspešno zaključilo že več kot 20.000 diplomantk in diplomantov.

Univerza
© Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
Študenti
© Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Študij v bližini Dunaja

Praktično usmerjen študij

Tudi mednarodnosti pripisujemo velik pomen: študentke in študenti iz 80 držav in programi v angleščini: program mednarodnega poslovnega svetovanja - Business Consultancy International in računalništva - Computer Science; 100 partnerskih univerz ter možnost strokovnih praks v tujini.

Univerza
© Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Gesellschaft m.b.H.