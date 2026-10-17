g.tec medical engineering GmbH
Kurze Info über uns
g.tec medical engineering GmbH entwickelt modernste Brain-Computer Interfaces (BCI) und Neurotechnologien und hat Standorte in Schiedlberg (Headquarters), Barcelona, New York und Hong Kong.
g.tec medical engineering GmbH entwickelt modernste Brain-Computer Interfaces (BCI) und Neurotechnologien und hat Standorte in Schiedlberg (Headquarters), Barcelona, New York und Hong Kong.
g.tec’s Produkte (Hardware und Software) werden weltweit in der Forschung und in klinischen Bereichen angewendet, zum Beispiel ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
g.tec medical engineering GmbH
Sierningstraße 14
4521 Schiedlberg
Österreich
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