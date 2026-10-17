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g.tec medical engineering GmbH

Predstavitev
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g.tec medical engineering GmbH razvija najnovejše možgansko-računalniške vmesnike (BCI) in nevrotehnologije. Najdemo ga v Schiedlbergu (glavni sedež), Barceloni, New Yorku in Hong Kongu.

g.tec produkti (strojna in programska oprema) se uporabljajo v raziskavah in na kliničnih področjih po vsem svetu, na primer za ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

g.tec medical engineering GmbH
Sierningstraße 14
4521 Schiedlberg
Avstrija
+43725122240
+4372512224039
office@gtec.at
http://www.gtec.at
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