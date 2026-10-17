g.tec medical engineering GmbH
Predstavitev
g.tec medical engineering GmbH razvija najnovejše možgansko-računalniške vmesnike (BCI) in nevrotehnologije. Najdemo ga v Schiedlbergu (glavni sedež), Barceloni, New Yorku in Hong Kongu.
g.tec medical engineering GmbH razvija najnovejše možgansko-računalniške vmesnike (BCI) in nevrotehnologije. Najdemo ga v Schiedlbergu (glavni sedež), Barceloni, New Yorku in Hong Kongu.
g.tec produkti (strojna in programska oprema) se uporabljajo v raziskavah in na kliničnih področjih po vsem svetu, na primer za ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
g.tec medical engineering GmbH
Sierningstraße 14
4521 Schiedlberg
Avstrija
4521 Schiedlberg
Avstrija