Muehringer Montage GmbH
Kurze Info über uns
MMG ist der Spezialist für hoch qualitativen Industrie-Rohrleitungsbau, Metallbau, Maschinenmontage und - demontage sowie die Bereitstellung von Fachkräften. Das Spektrum reicht von der technischen Beratung über die Umsetzung bis zur laufenden Betreuung oder Bereitstellung von Mitarbeiter-Teams. Das mittelständische, ...
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Firmensitz
Muehringer Montage GmbH
Wallackstraße 5
4623 Gunskirchen
Österreich
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