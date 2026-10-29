Muehringer Montage GmbH
Predstavitev
MMG je strokovnjak za visoko kakovostno industrijsko gradnjo cevovodov, kovinskih konstrukcij, strojne montaže in demontaže, kot tudi za nudenje strokovnega osebja. Spekter sega od tehničnega svetovanja, preko izvedbe, vse do zagotavljanja stalne podpore ali nudenja timov osebja. Srednje veliko podjetje iz Zgornje ...
Panoga
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Muehringer Montage GmbH
Wallackstraße 5
4623 Gunskirchen
Avstrija
4623 Gunskirchen
Avstrija