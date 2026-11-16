Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
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RIC Leoben
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Das Resources Innovation Center Leoben an der Montanuniversität Leoben beherbergt internationale Beteiligungen der Universität im Bereich der nachhaltigen Forschung, Ausbildung und Industrialisierung. Die Vision von RIC Leoben ist eine klimafreundliche, nachhaltige Zukunft des Rohstoffsektors ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Österreich
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