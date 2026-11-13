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Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center

Predstavitev
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RIC Leoben
Resources Innovation Center Leoben na univerzi Montanuniversität Leoben je prostor za mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega raziskovanja, izobraževanja in industrializacije. Vizija RIC Leoben je spodbujanje podnebju prijazne, trajnostne prihodnosti surovinskega sektorja.

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Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Avstrija
+4338424027601
ric-leoben@unileoben.ac.at
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