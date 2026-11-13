Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Predstavitev
RIC Leoben
RIC Leoben
Resources Innovation Center Leoben na univerzi Montanuniversität Leoben je prostor za mednarodno sodelovanje na področju trajnostnega raziskovanja, izobraževanja in industrializacije. Vizija RIC Leoben je spodbujanje podnebju prijazne, trajnostne prihodnosti surovinskega sektorja.
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Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Montanuniversität Leoben Resources Innovation Center
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Avstrija
8700 Leoben
Avstrija