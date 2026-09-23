Pantreon GmbH
Kurze Info über uns
ZELIX MEMBRANe.KINETICS ist Pantreon's innovative Technologie mit hoher Leistung selbst bei viskosen Flüssigkeiten. Viele organische und industrielle Flüssigkeiten haben kolloide Eigenschaften, bei denen die elektrische Ladung an Grenzflächen wichtig ist. Dies wird durch elektrokinetische Mittel unterstützt.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS ist Pantreon's innovative Technologie mit hoher Leistung selbst bei viskosen Flüssigkeiten. Viele organische und industrielle Flüssigkeiten haben kolloide Eigenschaften, bei denen die elektrische Ladung an Grenzflächen wichtig ist. Dies wird durch elektrokinetische Mittel unterstützt.
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Österreich
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