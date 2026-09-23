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Pantreon GmbH

Predstavitev
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ZELIX MEMBRANe.KINETICS je Pantreonova inovativna tehnologija z visoko zmogljivostjo, celo pri viskoznih tekočinah. Številne organske in industrijske tekočine posedujejo koloidne lastnosti, pri katerih je pomemben električni naboj na mejnih področjih, kar se podpira s pomočjo elektrokinetičnih sredstev.

Svetovno ...

Panoga

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Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Avstrija
+43761220820
+4376122082040
office@pantreon.com
http://www.pantreon.com
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