Pantreon GmbH
Predstavitev
ZELIX MEMBRANe.KINETICS je Pantreonova inovativna tehnologija z visoko zmogljivostjo, celo pri viskoznih tekočinah. Številne organske in industrijske tekočine posedujejo koloidne lastnosti, pri katerih je pomemben električni naboj na mejnih področjih, kar se podpira s pomočjo elektrokinetičnih sredstev.
ZELIX MEMBRANe.KINETICS je Pantreonova inovativna tehnologija z visoko zmogljivostjo, celo pri viskoznih tekočinah. Številne organske in industrijske tekočine posedujejo koloidne lastnosti, pri katerih je pomemben električni naboj na mejnih področjih, kar se podpira s pomočjo elektrokinetičnih sredstev.
Svetovno ...
Stopite z nami v stik
Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
Pantreon GmbH
Krottenseestraße 47
4810 Gmunden
Avstrija
4810 Gmunden
Avstrija