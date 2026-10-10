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Prangl Gesellschaft m.b.H.

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1965 in Wien gegründet, ist Prangl einer der weltweit führenden Anbieter von Autokran-Services.

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2 Niederlassungen

Firmensitz

Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Prangl-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in sieben Ländern. Als etabliertes internationales Traditionsunternehmen ist Prangl seit 1965 tätig und beschäftigt in seinen Niederlassungen und Tochtergesellschaften knapp 700 Mitarbeiter.
Das Unternehmen bietet hochmoderne Ausrüstung für große und kleine Bauprojekte, darunter Autokrandienste, eine breite Auswahl an Hubarbeitsbühnen und Gabelstaplern zur Miete sowie Transportdienstleistungen und Schwerlastbewegungen.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Vermietung von modernsten Maschinen für jede Art von Bauvorhaben

Der Eintritt in den slowenischen Markt erfolgte im Jahr 2004 mit der Eröffnung einer Niederlassung in Hoče, mit dem Ziel, die Geschäftstätigkeit in der Adria-Region auszubauen.

Die Kernkompetenzen von Prangl sind die Vermietung von Mobilkranen und Arbeitsbühnen sowie die Durchführung von Spezialtransporten und Schwerlastverbringungen. Prangl bietet in diesen Bereichen maßgeschneiderte Lösungen durch ein umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand.