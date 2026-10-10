Prangl Gesellschaft m.b.H.
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
2 Niederlassungen
1000 Ljubljana
Slowenien
2311 Hoče
Slowenien
Firmensitz
1230 Wien
Österreich
8141 Premstätten
Österreich
4490 Sankt Florian
Österreich
3100 St.Pölten
Österreich
9130 Poggersdorf
Österreich
6220 Buch in Tirol
Österreich
Firmenprofil
Die Prangl-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Österreich und Niederlassungen in sieben Ländern. Als etabliertes internationales Traditionsunternehmen ist Prangl seit 1965 tätig und beschäftigt in seinen Niederlassungen und Tochtergesellschaften knapp 700 Mitarbeiter.
Das Unternehmen bietet hochmoderne Ausrüstung für große und kleine Bauprojekte, darunter Autokrandienste, eine breite Auswahl an Hubarbeitsbühnen und Gabelstaplern zur Miete sowie Transportdienstleistungen und Schwerlastbewegungen.
Geschäftswunsch
Vermietung von modernsten Maschinen für jede Art von Bauvorhaben
Der Eintritt in den slowenischen Markt erfolgte im Jahr 2004 mit der Eröffnung einer Niederlassung in Hoče, mit dem Ziel, die Geschäftstätigkeit in der Adria-Region auszubauen.
Die Kernkompetenzen von Prangl sind die Vermietung von Mobilkranen und Arbeitsbühnen sowie die Durchführung von Spezialtransporten und Schwerlastverbringungen. Prangl bietet in diesen Bereichen maßgeschneiderte Lösungen durch ein umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand.