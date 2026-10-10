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Prangl Gesellschaft m.b.H.

Predstavitev
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Podjetje Prangl, ustanovljeno 1965 na Dunaju, je eden izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju mobilnih dvigal na svetu.

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Panoga

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Stopite z nami v stik

2 Podružnice v tej državi

Sedež podjetja

O podjetju

Profil podjetja

Skupina Prangl je družinsko podjetje s sedežem v Avstriji in podružnicami v sedmih državah.
Kot uveljavljeno mednarodno podjetje deluje Prangl od leta 1965 in zaposluje približno 700 zaposlenih v svojih podružnicah in hčerinskih družbah.
Podjetje nudi najsodobnejšo opremo za manjše in večje gradbene projekte. Med njimi so avtodvigala, širok izbor dvižnih ploščadi, viličarjev ter transportne storitve in premiki težkih tovorov.

Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Najsodobnejše naprave za dvigovanje za vsak gradbeni projekt

Vstop na slovenski trg je potekal leta 2004 z odprtjem podružnice v Hočah, z namenom razširitve poslovanja v jadranski regiji.