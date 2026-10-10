Prangl Gesellschaft m.b.H.
Predstavitev
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2 Podružnice v tej državi
Prangl Slovenija d.o.o. – Ljubljana
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana
Slovenija
1000 Ljubljana
Slovenija
PRANGL Slovenija d.o.o.
Miklavška cesta 82
2311 Hoče
Slovenija
2311 Hoče
Slovenija
Sedež podjetja
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Josef-Prangl-Straße 8
1230 Wien
Avstrija
1230 Wien
Avstrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Josef Prangl Straße 1
8141 Premstätten
Avstrija
8141 Premstätten
Avstrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Tagerbachstraße 1
4490 Sankt Florian
Avstrija
4490 Sankt Florian
Avstrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Keilweg 5
3100 St.Pölten
Avstrija
3100 St.Pölten
Avstrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Landesstraße 12
9130 Poggersdorf
Avstrija
9130 Poggersdorf
Avstrija
Prangl Gesellschaft m.b.H.
Sankt Margarethen 152d
6220 Buch in Tirol
Avstrija
6220 Buch in Tirol
Avstrija
O podjetju
Skupina Prangl je družinsko podjetje s sedežem v Avstriji in podružnicami v sedmih državah.
Profil podjetja
Skupina Prangl je družinsko podjetje s sedežem v Avstriji in podružnicami v sedmih državah.
Kot uveljavljeno mednarodno podjetje deluje Prangl od leta 1965 in zaposluje približno 700 zaposlenih v svojih podružnicah in hčerinskih družbah.
Podjetje nudi najsodobnejšo opremo za manjše in večje gradbene projekte. Med njimi so avtodvigala, širok izbor dvižnih ploščadi, viličarjev ter transportne storitve in premiki težkih tovorov.
Poslovne priložnosti
Poslovne priložnosti
Najsodobnejše naprave za dvigovanje za vsak gradbeni projekt
Vstop na slovenski trg je potekal leta 2004 z odprtjem podružnice v Hočah, z namenom razširitve poslovanja v jadranski regiji.