Samenkönig Pschait Handels GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
8461 Sulztal
Österreich
Firmenprofil
Samenkönig - Genuss aus der Südsteiermark
Der Familienbetrieb besteht bereits seit 35 Jahren auf der Südsteirischen Weinstraße und steht für echte Handarbeit und regionale Qualität nach Rudolf Steiner.
Mit viel Leidenschaft produziert die Pscheit Handels GmbH hochwertige Spezialitäten: steirisches Kürbiskernöl, auf Holzfeuer geröstete Kürbisknabberkerne in verschiedenen Geschmacksrichtungen (salzig, süß und scharf), Pesto in mehreren Varianten, Holzapfelbalsamico in 2 Reifegraden, glutenfreie Mehle, (Kürbis-, Walnuss-, Haselnuss-, Lein-, Hanfsamenmehl).
Im Bauernladen, im Buschenschank, Gästezimmer und Online-Shop erleben Gäste und Genießer authentischen südsteirischen Geschmack!
Geschäftswunsch
Samenkönig - das Original auf der Südsteirischen Weinstraße
Bauernladen - Gästezimmer - Buschenschank - Onlineshop
Die Samenkönig Pschait Handels GmbH aus der Südsteiermark sucht Geschäftspartner und Kunden in Europa, welche die regionalen Produkte des Familienbetriebs kaufen und/oder vertreiben möchten.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit ist eine direkte Kontaktaufnahme mit der Familie Pschait willkommen.