Samenkönig - Genuss aus der Südsteiermark

Der Familienbetrieb besteht bereits seit 35 Jahren auf der Südsteirischen Weinstraße und steht für echte Handarbeit und regionale Qualität nach Rudolf Steiner.

Mit viel Leidenschaft produziert die Pscheit Handels GmbH hochwertige Spezialitäten: steirisches Kürbiskernöl, auf Holzfeuer geröstete Kürbisknabberkerne in verschiedenen Geschmacksrichtungen (salzig, süß und scharf), Pesto in mehreren Varianten, Holzapfelbalsamico in 2 Reifegraden, glutenfreie Mehle, (Kürbis-, Walnuss-, Haselnuss-, Lein-, Hanfsamenmehl).

Im Bauernladen, im Buschenschank, Gästezimmer und Online-Shop erleben Gäste und Genießer authentischen südsteirischen Geschmack!

© Samenkönig Pschait Handels GmbH