Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Samenkönig Pschait Handels GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Samenkönig Pschait Handels GmbH bietet regionalen Genuss aus der Südsteiermark.

Gesucht: Partner

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Samenkönig Pschait Handels GmbH
Sulztal an der Weinstraße 10
8461 Sulztal
Österreich
+436764131344
samenkoenig@aon.at
https://samenkoenig.at/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Samenkönig - Genuss aus der Südsteiermark
Der Familienbetrieb besteht bereits seit 35 Jahren auf der Südsteirischen Weinstraße und steht für echte Handarbeit und regionale Qualität nach Rudolf Steiner.

Mit viel Leidenschaft produziert die Pscheit Handels GmbH hochwertige Spezialitäten: steirisches Kürbiskernöl, auf Holzfeuer geröstete Kürbisknabberkerne in verschiedenen Geschmacksrichtungen (salzig, süß und scharf), Pesto in mehreren Varianten, Holzapfelbalsamico in 2 Reifegraden, glutenfreie Mehle, (Kürbis-, Walnuss-, Haselnuss-, Lein-, Hanfsamenmehl).

Im Bauernladen, im Buschenschank, Gästezimmer und Online-Shop erleben Gäste und Genießer authentischen südsteirischen Geschmack!

© Samenkönig Pschait Handels GmbH
© Samenkönig Pschait Handels GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Samenkönig - das Original auf der Südsteirischen Weinstraße

Bauernladen - Gästezimmer - Buschenschank - Onlineshop

Die Samenkönig Pschait Handels GmbH aus der Südsteiermark sucht Geschäftspartner und Kunden in Europa, welche die regionalen Produkte des Familienbetriebs kaufen und/oder vertreiben möchten.
Bei Interesse an einer Zusammenarbeit ist eine direkte Kontaktaufnahme mit der Familie Pschait willkommen.

Produktbild
© Samenkönig Pschait Handels GmbH