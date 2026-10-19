Samenkönig Pschait Handels GmbH
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Sedež podjetja
8461 Sulztal
Avstrija
Profil podjetja
Samenkönig – užitki z Južne Štajerske
Družinsko podjetje že 35 let deluje ob južnoštajerski vinski cesti in pomeni pristno ročno delo ter regionalno kakovost v skladu z načeli Rudolfa Steinerja.
Podjetje Pschait Handels GmbH z veliko strasti proizvaja vrhunske specialitete: štajersko bučno olje, na ognju pražena bučna hrustljava jedrca različnih okusov (slano, sladko in pekoče), pesto v več različicah, balzamični kis iz divjih jabolk v dveh stopnjah zorenja, moke brez glutena (bučna, orehova, lešnikova, lanena, konopljina).
V kmečki trgovini, vinotoču, gostinskih sobah in spletni trgovini gostje ter ljubitelji dobrot doživijo avtentičen okus Južne Štajerske!
Poslovne priložnosti
Samenkönig – original na Južnoštajerski vinski cesti
Kmečka trgovina – gostinske sobe – vinotoč – spletna trgovina
Samenkönig Pschait Handels GmbH iz Južne Štajerske išče poslovne partnerje in kupce v Evropi, ki bi kupovali in/ali distriburirali regionalne izdelke družinskega podjetja.
Če vas zanima sodelovanje, je neposreden stik z družino Pschait zelo dobrodošel.