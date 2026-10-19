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Samenkönig Pschait Handels GmbH

Predstavitev
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Samenkönig Pschait Handels GmbH nudi regionalne užitke iz Južne Štajerske.

Podjetje išče: Poslovne partnerje

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

Samenkönig Pschait Handels GmbH
Sulztal an der Weinstraße 10
8461 Sulztal
Avstrija
+436764131344
samenkoenig@aon.at
https://samenkoenig.at/
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O podjetju

Profil podjetja

Samenkönig – užitki z Južne Štajerske
Družinsko podjetje že 35 let deluje ob južnoštajerski vinski cesti in pomeni pristno ročno delo ter regionalno kakovost v skladu z načeli Rudolfa Steinerja.

Podjetje Pschait Handels GmbH z veliko strasti proizvaja vrhunske specialitete: štajersko bučno olje, na ognju pražena bučna hrustljava jedrca različnih okusov (slano, sladko in pekoče), pesto v več različicah, balzamični kis iz divjih jabolk v dveh stopnjah zorenja, moke brez glutena (bučna, orehova, lešnikova, lanena, konopljina).

V kmečki trgovini, vinotoču, gostinskih sobah in spletni trgovini gostje ter ljubitelji dobrot doživijo avtentičen okus Južne Štajerske!

© Samenkönig Pschait Handels GmbH
© Samenkönig Pschait Handels GmbH
Poslovne priložnosti

Poslovne priložnosti

Samenkönig – original na Južnoštajerski vinski cesti

Kmečka trgovina – gostinske sobe – vinotoč – spletna trgovina

Samenkönig Pschait Handels GmbH iz Južne Štajerske išče poslovne partnerje in kupce v Evropi, ki bi kupovali in/ali distriburirali regionalne izdelke družinskega podjetja.
Če vas zanima sodelovanje, je neposreden stik z družino Pschait zelo dobrodošel.

Slika izdelka
© Samenkönig Pschait Handels GmbH