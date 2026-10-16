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SCHUHFRIED GmbH

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SCHUHFRIED ist ein international ausgerichtetes Unternehmen mit digitalen Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen psychologische Diagnostik, kognitives Training und Biofeedback.

Mit dem weltweit ersten digitalen psychologischen Testsystem, dem Wiener Testsystem, ist SCHUHFRIED Pionier und bis heute ...

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Firmensitz

SCHUHFRIED GmbH
Hyrtlstraße 45
2340 Mödling
Österreich
+43223646597
info@schuhfried.com
https://www.schuhfried.com/
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