SCHUHFRIED GmbH
Predstavitev
SCHUHFRIED je mednarodno usmerjeno podjetje z digitalnimi izdelki in storitvami s področja psihološkega ocenjevanja, kognitivnega treninga in biofeedbacka (biološka povratna zanka).
SCHUHFRIED je mednarodno usmerjeno podjetje z digitalnimi izdelki in storitvami s področja psihološkega ocenjevanja, kognitivnega treninga in biofeedbacka (biološka povratna zanka).
S prvim digitalnim psihološkim sistemom testov na svetu, Dunajskim sistemom testov (Wiener Testsystem), je SCHUHFRIED pionir in do ...
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Stopite z nami v stik
Sedež podjetja
SCHUHFRIED GmbH
Hyrtlstraße 45
2340 Mödling
Avstrija
2340 Mödling
Avstrija