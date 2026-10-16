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SCHUHFRIED GmbH

Predstavitev
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SCHUHFRIED je mednarodno usmerjeno podjetje z digitalnimi izdelki in storitvami s področja psihološkega ocenjevanja, kognitivnega treninga in biofeedbacka (biološka povratna zanka).

S prvim digitalnim psihološkim sistemom testov na svetu, Dunajskim sistemom testov (Wiener Testsystem), je SCHUHFRIED pionir in do ...

Panoga

Stopite z nami v stik

Stopite z nami v stik

Sedež podjetja

SCHUHFRIED GmbH
Hyrtlstraße 45
2340 Mödling
Avstrija
+43223646597
info@schuhfried.com
https://www.schuhfried.com/
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